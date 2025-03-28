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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
439
Час на прочитання
2 хв

Андрій Данилко чесно відповів, чому зник з гумористичних проєктів: "Треба оновлення"

Артист пояснив, за якої умови готовий здійснити повернення до минулих часів.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Данилко

Андрій Данилко / © особистий архів

Український шоумен Андрій Данилко, автор Вєрки Сердючки, прокоментував своє повернення у великі розважальні шоу.

Раніше зірку впізнавали за роль ексцентричної провідниці у низці телепроєктів, де панував здебільшого розмовний жанр. Проте згодом артист повністю відійшов від цього й присвятив себе лише музиці та турам зі своїм бендом. В інтерв'ю Василю Байдаку Данилко заінтригував, що зараз готовий повернутися до свого минулого, але для цього йому вкрай важливо налагодити стан здоров’я та завжди бути в настрої.

Андрій Данилко

Андрій Данилко

"Я б хотів може, але мені треба для цього гарний настрій. Не потрібно ані режисер, ані нічого більше. Тільки гарний настрій і щоб мав гарне самопочуття – не був сонливим, міг нормально спати. Я б із задоволенням, якщо я полежу в санаторії, приведу себе до ладу. Але я не можу себе привести. І те й тільки роблю, що лікуюся. Але має бути зупинка й жодних виступів. Оновлення має відбутися. Мені здається, що я не втратив відчуття смішного, розумію, як це може бути українською. Це ж зовсім інакше. Хочеться здоров'я. Але ж і події, коли ти не можеш нічого планувати", - розповів Данилко.

До речі, нещодавно Андрій Данилко занурив шанувальників у ностальгію. Шоумен показав архівні фото з юності, коли був період "СВ-Шоу" і до того ж звернувся до славнозвісної Гелі.

Дата публікації
Кількість переглядів
439
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