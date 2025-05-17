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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
365
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2 хв

Андрій Данилко неочікувано дав інтерв'ю російській службі BBC в Лондоні

У Мережі з'явився уривок, де артист обговорює гейт довкола представників України на "Євробаченні-2025", гурту Ziferblat.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Данилко

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Український артист Андрій Данилко, який грає Вєрку Сердючку, зараз гастролює Європою. І, окрім концертів, знаходить час на спілкування зі ЗМІ.

У Мережі активно обговорюють фрагмент з нового інтерв'ю знаменитості, яке він дав для "Русской службы BBC" перед своїм концертом у Лондоні.

Відомий артист Андрій Данилко розповів про гейт гурту Ziferblat, який, нагадаємо, сьогодні, 17 травня, виступатиме під сьомим номером у фіналі "Євробачення-2025", і чому відмовився від участі в складі журі на нацвідборі.

Андрій Данилко і Інна Білоконь на студії BBC в Лондоні / © instagram.com/v_serduchka

Андрій Данилко і Інна Білоконь на студії BBC в Лондоні / © instagram.com/v_serduchka

Фрагмент інтерв'ю був опублікований на сторінці в Instagram, яка має назву "BBC News - Русская служба". Судячи з усього, Данилко розмовляв в інтерв'ю російською мовою, однак повної версії поки ще немає в Мережі.

"Ось хлопці зараз виступають - гурт Ziferblat. Ми навіть фрагмент якийсь заспівали під час свого виступу, аби їх підтримати. Але у нас так люди влаштовані, що все хочуть обісрати. Типу кого ви послали, які в них костюми жахливі, пісня - гі*но. Може, я й через те ще сумую за тим часом. Бо ми ніколи не могли собі таке дозволити. У нас була якась все-таки повага", - сказав Андрій Данилко..

Інна Білоконь і Андрій Данилко на студії BBC в Лондоні / © instagram.com/v_serduchka

Інна Білоконь і Андрій Данилко на студії BBC в Лондоні / © instagram.com/v_serduchka

Також у цьому ж фрагменті артист прокоментував, чому в цьому році не брав участі в нацвідборі на "Євробачення" у ролі члена журі: "Я відмовився сидіти в журі Національних відборів на "Євробачення". Я не знаю, як їх судити. Вони всі молоді, їх обирають. Я на них дивлюсь. Сказати щось образливе для того, щоб потім це обговорювалось в Інтернеті, я не хочу. Вони всі різні. Тому я кажу, самі все вирішуйте, голосуйте. Залиште мене в спокої".

Нагадаємо, на днях співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає Данилко, просто під час концерту за кордоном висловилася про українських представників на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat.

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