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Андрій Данилко неочікувано дав інтерв'ю російській службі BBC в Лондоні
У Мережі з'явився уривок, де артист обговорює гейт довкола представників України на "Євробаченні-2025", гурту Ziferblat.
Український артист Андрій Данилко, який грає Вєрку Сердючку, зараз гастролює Європою. І, окрім концертів, знаходить час на спілкування зі ЗМІ.
У Мережі активно обговорюють фрагмент з нового інтерв'ю знаменитості, яке він дав для "Русской службы BBC" перед своїм концертом у Лондоні.
Відомий артист Андрій Данилко розповів про гейт гурту Ziferblat, який, нагадаємо, сьогодні, 17 травня, виступатиме під сьомим номером у фіналі "Євробачення-2025", і чому відмовився від участі в складі журі на нацвідборі.
Фрагмент інтерв'ю був опублікований на сторінці в Instagram, яка має назву "BBC News - Русская служба". Судячи з усього, Данилко розмовляв в інтерв'ю російською мовою, однак повної версії поки ще немає в Мережі.
"Ось хлопці зараз виступають - гурт Ziferblat. Ми навіть фрагмент якийсь заспівали під час свого виступу, аби їх підтримати. Але у нас так люди влаштовані, що все хочуть обісрати. Типу кого ви послали, які в них костюми жахливі, пісня - гі*но. Може, я й через те ще сумую за тим часом. Бо ми ніколи не могли собі таке дозволити. У нас була якась все-таки повага", - сказав Андрій Данилко..
Також у цьому ж фрагменті артист прокоментував, чому в цьому році не брав участі в нацвідборі на "Євробачення" у ролі члена журі: "Я відмовився сидіти в журі Національних відборів на "Євробачення". Я не знаю, як їх судити. Вони всі молоді, їх обирають. Я на них дивлюсь. Сказати щось образливе для того, щоб потім це обговорювалось в Інтернеті, я не хочу. Вони всі різні. Тому я кажу, самі все вирішуйте, голосуйте. Залиште мене в спокої".
Нагадаємо, на днях співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає Данилко, просто під час концерту за кордоном висловилася про українських представників на "Євробаченні-2025" гурт Ziferblat.