Андрій Данилко пояснив, чому не перекладає старі хіти та не випускає нових пісень українською

Андрій Данилко

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Шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, назвав причину, чому не випускає українськомовні пісні, а також чому не перекладає старі хіти.

У Вєрки Сердючки чимало неабияк популярних композицій. У репертуарі артистки є як українськомовні треки, так і російськомовні. Що ж стосується останніх, то Андрій Данилко їх не перекладає. Шоумен в інтерв'ю “BBC News Україна” зізнається, що намагався зробити старі хіти українськомовними. Втім, за його словами, переклад був невдалим. Артист каже, що створював композиції таким чином, що підбирав оригінальні формулювання, уникав повторів і робив їх легкими для запам'ятовування. Під час перекладу це все втрачається.

“Перекладати я нічого не буду, я спробував перекласти — це виходить КВН, і це таке — ой можна все перекласти — нічого подобного. Перекладіть мені, будь-ласка, "Червону руту” російською. Не можете? Бо це так написано. Івасюк для мене приклад того, як це талановито зроблено. І я всім казав, що буде популярне тільки талановите. А це завжди пошук: знайти те, що буде і про вас, і оригінально, і уникати слів, що є в кожній пісні. Мені здається, я познаходив якісь такі формулювання, ну, звісно, від Сердючки, які можна легко підспівувати і запам'ятовувати, і малюється якась історія в цьому”, — говорить шоумен.

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Вєрка Сердючка / © Фото з власного архіву

В Андрія Данилка вже також є чимало написаних українськомовних пісень, які він вважає непоганими. Втім, шоумен поки що їх не випускав. Артист ділиться, що це доволі складно зробити. Річ у тім, що він звик працювати з конкретними людьми. Наразі ж більшості з цих фахівців немає. Данилко каже, що йому потрібна пауза, щоб зробити новий репертуар.

“Я їх писав давно. Мені так шкода, що я не можу їх показати. Для того, щоб показати, це треба час і людей, фахівців — ті люди, з якими я працював, або їх немає — вони померли вже, або повиїздили. Мені в цьому складно це зробити, потрібна зупинка, щоб сісти і зробити новий репертуар. Я розумію хейт, що я співаю старі пісні, то це пісні того часу. Нові пісні я пишу українською. І мені здається, що вони виходять дуже непоганими”, — зізнався шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко чесно відповів, чому в нього немає дружини та дітей. Артист жодного разу не був у шлюбі і пояснив, чому так.

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