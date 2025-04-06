Андрій Данилко показався на рідкісному фото з мамою й здивував їхньою схожістю

Андрій Данилко / © особистий архів

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Український шоумен Андрій Данилко, який грає Вєрку Сердючку, постав на рідкісному фото з мамою.

Так, продюсер і товариш артиста Юрій Нікітін у Telegram-каналі зірки опублікував його архівні фото. На чорно-білому зображенні маленький Андрій позує на руках у мами й уважно вдивляється в об'єктив. Неозброєним оком помітно велику схожість між рідними людьми. Коли саме був зроблений знімок — невідомо.

Андрій Данилко з мамою / © Telegram-канал VERKAMANIA

"Андрійко з мамою", — підписали кадр у фан-спільноті Verkamania.

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Реакція шанувальників не змусила себе чекати. Тож у коментарях під публікацією вони залишили безліч смайликів з сердечками і написали, що Андрій був дуже "милим малюком".

До слова, останнім часом Андрій Данилко доволі часто ділиться архівними світлинами. Як от нещодавно Нікітін у його фан-спільноті показав фото 22-річного шоумена та пригадав їхнє знайомство у Донецьку.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін публічно звернувся до колишньої обраниці, співачки Ірини Білик. Шоумен показав небачене архівне фото з артисткою, де її просто не впізнати, та привітав її.