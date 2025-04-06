ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

Андрій Данилко показався на рідкісному фото з мамою й здивував їхньою схожістю

Товариш шоумена оприлюднив архівні кадри з його дитинства.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Данилко

Андрій Данилко / © особистий архів

Український шоумен Андрій Данилко, який грає Вєрку Сердючку, постав на рідкісному фото з мамою.

Так, продюсер і товариш артиста Юрій Нікітін у Telegram-каналі зірки опублікував його архівні фото. На чорно-білому зображенні маленький Андрій позує на руках у мами й уважно вдивляється в об'єктив. Неозброєним оком помітно велику схожість між рідними людьми. Коли саме був зроблений знімок — невідомо.

Андрій Данилко з мамою / © Telegram-канал VERKAMANIA

Андрій Данилко з мамою / © Telegram-канал VERKAMANIA

"Андрійко з мамою", — підписали кадр у фан-спільноті Verkamania.

Реакція шанувальників не змусила себе чекати. Тож у коментарях під публікацією вони залишили безліч смайликів з сердечками і написали, що Андрій був дуже "милим малюком".

До слова, останнім часом Андрій Данилко доволі часто ділиться архівними світлинами. Як от нещодавно Нікітін у його фан-спільноті показав фото 22-річного шоумена та пригадав їхнє знайомство у Донецьку.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Нікітін публічно звернувся до колишньої обраниці, співачки Ірини Білик. Шоумен показав небачене архівне фото з артисткою, де її просто не впізнати, та привітав її.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie