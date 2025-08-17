ТСН у соціальних мережах

Гламур
560
2 хв

Андрій Данилко здивував причиною, чому не склалося його особисте життя: "Було прокляття"

Андрію Данилку 51 рік. В артиста немає дружини та дітей.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Данилко

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, здивував, чому в нього не складається особисте життя.

Артистові нині 51 рік. У виконавця немає ані дружини, ані дітей. Андрій Данилко зізнається, що на це є причина, принаймні, саме так йому розповідали ще в дитинстві. За словами співака, вся справа в родовому проклятті, яке наклала його прабабуся.

"У мене не вийшло якесь особисте життя. І мені колись сказали, от я запам'ятав це в дитинстві, що було прокляття", - говорить співак на YouTube-каналі "Гремотвод".

Андрій Данилко пригадує сімейні розповіді, що нібито його бабуся, яка була заможною, закохалася в простого чоловіка. Прабабуся була проти шлюбу. Коли її не послухалися, вона прокляла молодят. За словами шоумена, в кількох поколінь його сім'ї не складається особисте життя, й він не став винятком.

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

"Що ось моя бабуся, а вона в ті часи була забезпеченою, закохалася в бідного. І ось моя прабабуся, за розповідями, прокляла цей шлюб і що кілька поколінь не будуть щасливими у сімейному житті та в особистому житті. Я думаю: з якого? Чому так придумано? Чому я за це маю відповідати? Вона прокляла їхній шлюб і в них шлюб цей розпався. Чому я за це відповідаю? За те, чого я не робив", - додав артист.

Зауважимо, що не варто вірити прокльонам, адже це не підтверджено наукою. Це лише ймовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина.

