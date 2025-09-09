ТСН у соціальних мережах

Гламур
473
3 хв

Андрій Данилко здивував ставленням Миколи Мозгового до Сердючки: "Успіх нікому не вибачають"

В ексклюзивному коментарі ТСН.ua народний артист пригадав зустріч з легендарним композитором.

Анна Севастьянова
Андрій Данилко, Микола Мозговий

Артист Андрій Данилко, який виступає на сцені в образі Вєрки Сердючки, поділився цікавими спогадами про Миколу Мозгового і про їхнє спілкування.

На вихідних у Києві відбувся грандіозний концерт пам’яті відомого композитора і поета Миколи Мозгового. Нагадаємо, він пішов життя 15 років тому внаслідок раптової зупинки серця. Митцю було всього 62 роки.

У чотирьох годинному концерті брали участь десятки артистів. Одним з найочікуваніших номерів був виступ VERKA SERDUCHKA, яка виконала легендарний хіт "Край, мій рідний край".

Вєрка Сердючка виступила у концерті пам’яті Миколи Мозгового / © Олег Ткачук

Вже за лаштунками народний артист Андрій Данилко поділився з ТСН.ua цікавими спогадами про Миколу Петровича. Зокрема, він пригадав, як вперше побачив інтерв’ю Мозгового Дмитру Гордону, в якому він згадував в тому числі Вєрку Сердючку.

"Він дійсно до мене добре ставився. І я це відчував. Нещодавно передивлявся його інтерв’ю, де він серед інших артистів про мене згадував. І був вражений деякими його словами. Як він мене відчував, хоча ми і не були близько знайомі. До речі, він був серед небагатьох, хто до Сердючки ставився не як до фрікового персонажу, а дійсно як до особистості, у якої теж є почуття", - розповів Андрій Данилко у розмові з ТСН.ua.

Андрій Данилко у молодості / © Фото з особистого архіву

За словами артиста, на той момент він переживав складний період в житті, і підтримка вже легендарного на той момент Мозгового стала для нього відчутною, хоч і неочікуваною.

"Сердючку тоді буквально розривали по концертах, я майже не спав, в особистому житті теж були свої нюанси. І Микола Петрович це якось відчув, навіть не знаю як. І це при тому, що він тоді в опалі був після скандального інтерв’ю в "Бульварі". Пам’ятаєте, коли він різко "проїхався" по багатьом відомим артистам. Здається, він тоді "наїхав" на всіх, крім мене. Знову ж таки чому так, не знаю", - зізнається Данилко.

Пригадує артист і участь Миколи Петровича у популярному в 90-х проєкті "СВ-шоу". Виявляється, Данилко тривалий час не пам’ятав про цей епізод в своїй творчій біографії. І тільки коли побачив спільні світлини з Мозговим, пригадав цей момент.

Кадр з "СВ-шоу" - Микола Мозговий і Вєрка Сердючка / © скрін з відео

"Ви не повірите, це дуже цікаво, але я дійсно тривалий час не пам’ятав, що він у нас знімався. Я вам чесно кажу. Перші програми і гостей, а їх ми знімали по чотири в день, взагалі не зафіксував у своїй пам’яті. Аж ось мені надсилають наше з ним фото, і я розумію, що він був у нас на “СВ-шоу". Я йому навіть щось співав, а він так з розумінням і уважно на мене дивився, слухав. На той момент же більшість народних артистів, зірок того часу мене взагалі не сприймали, постійно лаяли, що я роблю чортзна-що, що в таких костюмах не можна виступати. І ось Мозговий - чи не з перших зрозумів, що така популярність не може бути на порожньому місці, людей же не обдуриш. А успіх нікому не вибачають, і таких людей намагаються постійно знищити", - відверто розповів Данилко.

Нагадаємо, раніше легендарний хореограф Мирослав Вантух розповідав про номер для Вєрки Сердючки в концерті, присвяченому Юрію Рибчинському.

