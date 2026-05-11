Андрій Доманський

Реклама

Ведучий Андрій Доманський під час війни в Україні оселився в Росії та отримав паспорт країни-агресорки.

Так стверджує журналіст «Радіо Свобода» та проєкту «Схеми» Георгій Шабаєв. Він знайшов відомості про Андрія Доманського в російських реєстрах. Згідно з інформацією, ведучий отримав паспорт РФ ще 17 грудня 2022 року. Документ йому вручили в головному управлінні МВС Росії у Санкт-Петербурзі.

Окрім того, журналіст з’ясував, чим Андрій Доманський займається в РФ. Телеведучий нібито від березня 2023 року працює розробником в одному з підрозділів російського підсанкційного банку. До слова, у Доманського є відповідна освіта, яку він здобув в Одеському політехнічному інституті.

Реклама

Андрій Доманський отримав громадянство Росії

Водночас лишається невідомим, що сталось з українським паспорт ведучого. Журналіст Георгій Шабаєв іронічно зазначив: «Чи відмовився він від українського громадянства після переїзду в РФ? Чи до Європи не так зручно буде подорожувати?».

Допис Георгія Шабаєва

Зазначимо, ще до початку повномасштабної війни в Україні Андрій Доманський встиг серйозно оскандалитися. До слова, він вів концерт на одному з телеканалів, що був присвячений Дню перемоги, критикував декомунізацію вулиць Києва та поширював російські наративи про «українських фашистів».

«Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників», — видав тоді ведучий.

З початку повномасштабної війни Андрій Доманський зник з інфопростору. Вважалась, що він виїхав до країн Балтії. Проте, як виявилося, ведучий оселився в Росії.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська емоційно висловилась про доньку, яка живе в Росії. Артистка прокоментувала їхні стосунки.

Новини партнерів