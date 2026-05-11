Андрій Доманський під час війни виїхав до РФ та отримав російське громадянство — журналіст

Андрій Доманський від початку повномасштабної війни уникає публічності. Проте журналіст Георгій Шабаєв розкрив, де перебуває скандальний ведучий та чим займається.

Автор публікації
Валерія Сулима
Ведучий Андрій Доманський під час війни в Україні оселився в Росії та отримав паспорт країни-агресорки.

Так стверджує журналіст «Радіо Свобода» та проєкту «Схеми» Георгій Шабаєв. Він знайшов відомості про Андрія Доманського в російських реєстрах. Згідно з інформацією, ведучий отримав паспорт РФ ще 17 грудня 2022 року. Документ йому вручили в головному управлінні МВС Росії у Санкт-Петербурзі.

Окрім того, журналіст з’ясував, чим Андрій Доманський займається в РФ. Телеведучий нібито від березня 2023 року працює розробником в одному з підрозділів російського підсанкційного банку. До слова, у Доманського є відповідна освіта, яку він здобув в Одеському політехнічному інституті.

Водночас лишається невідомим, що сталось з українським паспорт ведучого. Журналіст Георгій Шабаєв іронічно зазначив: «Чи відмовився він від українського громадянства після переїзду в РФ? Чи до Європи не так зручно буде подорожувати?».

Зазначимо, ще до початку повномасштабної війни в Україні Андрій Доманський встиг серйозно оскандалитися. До слова, він вів концерт на одному з телеканалів, що був присвячений Дню перемоги, критикував декомунізацію вулиць Києва та поширював російські наративи про «українських фашистів».

«Ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників», — видав тоді ведучий.

З початку повномасштабної війни Андрій Доманський зник з інфопростору. Вважалась, що він виїхав до країн Балтії. Проте, як виявилося, ведучий оселився в Росії.

