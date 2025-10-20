Андрій "Дизель" Яценко з Green Grey раптово помер: яким був життєвий шлях артиста

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Засновник та лідер рок-гурту Green Grey Андрій Яценко, він же Дизель, раптово помер.

Сумна новина сколихнула український шоубізнес 20 жовтня. Смерть Андрія Яценка стала справжнім шоком. Річ у тім, що він готувався давати концерт у Києві та вирушати з Green Grey у всеукраїнський тур. На жаль, у віці 55 років життя артиста обірвалося. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, яким був життєвий шлях Дизеля.

Андрій Яценко народився у Києві 25 грудня 1969 року. Своє життя він пов'язав із музикою. Артист, який виступав під сценічним ім'ям Дизель, був гітаристом, композитором, виконавцем та автором пісень.

Дизель з Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Найзнаковіший період у творчості Яценка розпочався 1993 року, коли він створив колектив Green Grey. Це був один із перших рок-гуртів незалежної України. Green Grey творив у стилі фанк, рок, тріп-хоп, дабстеп і однозначно залишив свій слід в історії української музики.

Колектив першим в українській музичній індустрії отримав нагороду MTV Europe Music Awards. Гурт також дивував виступами з ді-джеєм, влаштовуванням супершоу з використанням спецефектів, піротехніки та сценічних трансформацій.

Дизель з Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

Найзнаковішими піснями гурту стали "Под дождем", "Мазафака", "Эмигрант", "Стереосистема", "Тот день". Андрій Яценко лишався незмінним учасником Green Grey протягом 20 років. До речі, з початком повномасштабної війни колектив все ж таки переклав композиції українською, зокрема, "Под дождем" та планував після концерту в Києві, який мав відбутися 30 жовтня, розпочати всеукраїнський тур, та цього вже не станеться.

Дизель з Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

До слова, Андрій Яценко не лишався осторонь війни. Після початку повномасштабного російського вторгнення артист долучився до батальйону "Мрія", який займався протиповітряною та протидронною обороною. Окрім того, виконавець активно допомагав ЗСУ, зокрема, навіть виставляв на аукціон власну квартиру.

Дизель із Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

У Дизеля залишилась дружина – реперка Євгенія Фара. Дітей у пари не було.

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що Дизель помер. Колеги та друзі Андрія Яценка припустили, що могло стати причиною смерті 55-річного артиста.