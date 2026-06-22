Андрій Джеджула ніжно привітав донечку з першим днем народження і засвітив дружину-красуню

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

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У родині українського ведучого Андрія Джеджули 22 червня важливе свято.

Молодша донечка шоумена святкує свій день народження. Емілії виповнюється вже рочок. З цієї нагоди знаменитість опублікував щемливий допис в Instagram. Ведучий адресував Емілії теплі слова та зізнався, що й сам не помітив, як швидко промайнув рік.

«Із першим днем народження! Моє маленьке сонечко Емілія! Наймолодша моя донечка! Ти наша солодка булочка і янголятко! Не помітив, як рік промайнув, але у тебе сьогодні (22 червня — прим. ред.) перший день народження», — зазначив шоумен.

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З нагоди першого дня народження донечки шоумен та його дружина знялись у професійному фотосеті. Андрій Джеджула вже поділився його результатом. Він опублікував фото, на якому позує з маленькою Емілією та обраницею. На знімку можна трішки розгледіти дружину-красуню шоумена, яку він до цього ретельно приховував.

Андрій Джеджула з дружиною та донькою / © instagram.com/djedjula

«Люблю тебе і бажаю легкої долі, вдачі і щоб твої оченята завжди були сповнені радості! Ти народилася у війну, і я мрію, щоб вона закінчилася якомога швидше і ніяк на залишилася у твоїх спогадах! Нехай Бог оберігає тебе, а янгол-охоронець вказує правильний шлях і дає вірні орієнтири! Дякую Богові та твоїй мамі за тебе, Емілі!» — підсумував своє привітання шоумен.

Зазначимо, торік особисте життя Андрія Джеджули кардинально змінилось. Він одружився та став батьком утретє. Окрім доньки Емілії, шоумен від попередніх стосунків виховує сина Даніеля та доньку Адель.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк ніжно вітала сина з першим днем народження. Знаменитість також показала раніше небачені фото з ним.

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