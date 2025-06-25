Андрій Джеджула одружився з жінкою, яка народила йому третю дитину

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Український телеведучий Андрій Джеджула, який втретє став батьком, офіційно одружився.

Так, в особистому житті шоумена сталися кардинальні зміни. Виявляється, він перебуває у стосунках. Ба більше, 22 червня знаменитість втретє став батьком. Маму новонародженої донечки ведучий приховує. В інтерв'ю Oboz.ua він говорить, що поступово розкриватиме подробиці їхніх стосунків. Утім, Джеджула не робитиме це надто активно, адже обраниця не прагне публічності. Єдине, що може сказати зараз ведучий, так це те, що він з нею одружений.

"Так, ми офіційно одружені – і це поки все, що можу сказати. А далі буде, як у фільмі про Бенджаміна Баттона: буду публічно видавати подробиці нашої історії у зворотному порядку. Цього разу я свідомо обрав змінити підхід до свого особистого життя – не ділився ним публічно. Не приховував дружину – це було нашим спільним рішенням. Вона не прагне виставляти себе напоказ, і мені це дуже імпонує", - ділиться шоумен.

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Андрій Джеджула з новонародженою донькою від другої дружини / © instagram.com/djedjula

Хоч Андрій Джеджула й приховує поки що обраницю, однак все ж таки наголошує, що вона не пов'язана з шоубізнесом. Ведучий говорить, що у стосунках для нього це стало важливим фактором.

"Вона не має жодного стосунку до світу шоубізнесу. І, чесно кажучи, це теж стало для мене дуже важливим вибором", - запевнив шоумен.

Зазначимо, близько чотирьох років Андрій Джеджула перебував у цивільному шлюбі зі співачкою Сантою Дімопулос. Колишні виховують 16-річного сина Даніеля. Також шоумен був одружений з Юлією Реус. Колишнє подружжя має спільну доньку Адель, якій зараз чотири роки.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Олександр Ягольник повідомив, що одружився вдруге. З новою обраницею він познайомився ще тоді, коли перебував у шлюбі з іншою.

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