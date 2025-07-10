Андрій Джеджула показав, як під час обстрілу Києва збивав ворожі дрони: "Не вийшло тихої ночі"

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Український шоумен Андрій Джеджула показав, як під час нічної атаки на Київ збивав ворожі дрони "Шахеди".

Восени минулого року ведучий долучився до підрозділу, що захищає небо від російських безпілотників. Андрій Джеджула говорить, що зазвичай у його зміни доволі спокійно. Однак цього разу відбувся масований обстріл. Ведучий говорить, що вони всю ніч не спали та відпрацьовували удари по ворожих цілях.

"Не вийшло, на жаль, тихої ночі… Вже три місяці на моїх змінах було просто тихо, але не сьогодні! Спати не лягали усю ніч!" – поділився шоумен.

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Андрій Джеджула говорить, що на радарах фіксували понад 500 ворожих цілей. За словами шоумена, дрони залітали до столиці з різних напрямків і були на великій висоті. Більшість цілей були не в зоні досяжності кулеметної зброї, тож доводилося їх збивати за допомогою спеціальних РСЗВ.

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

"Понад 500 цілей нарахували ми сьогодні (10 липня – прим. ред.) на зміні з наших радарів, і всі заходили з різних сторін на великій висоті майже без перерв", - говорить ведучий.

Зазначимо, у жовтні 2024 року Андрій Джеджула оголосив, що долучився до добровільного підрозділу із захисту неба від ворожих дронів. Протягом двох тижнів шоумен проходив військові навчання, а після опанування спеціальних навичок долучився до виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська розповіла, як для її родини минула жахлива ніч. Артистка показала моторошний вид із вікна їхньої квартири.

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