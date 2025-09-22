- Дата публікації
Андрій Джеджула показав маленьку донечку та як з дружиною мило вітав її з третім місяцем життя
Ведучий замилував новим фото з підрослою Емілією.
Український телеведучий Андрій Джеджула розповів про маленьке свято у родині.
Сьогодні, 22 вересня, наймолодшій донечці шоумена Емілії виповнилося три місяці. Родина привітала дівчинку імпровізованим фотосетом на заквітчаному тлі, де видніються її параметри, час і дата народження. Для такої особливої дати батьки одягли крихітку у боді з квітковим принтом і зазнімкували з тістечком. Щоправда, як і раніше, пара не показує обличчя Емілії. Знаменитість також показав щасливого себе поруч з донечкою, яка вже позувала у сукні та шкарпетках.
"Сьогодні єврейському народу виповнюється 5786 рік від дня створення світу, а нам сьогодні лише три місяці. Моя солоденька Емілі, лише Творець та доля дає місяці та роки життя! Бажаю тобі легкої долі, як я щодня прошу для всіх своїх дітей у Бога", — зворушив Джеджула.
У коментарях батька та доньку засипали вітаннями та компліментами.
Татова красуня.
Вітаю, Андрію, ще одна чарівна душа прийшла у цей світ завдяки вашій любові.
Яка ж крихітка, справжнє щастя.
Щастя та мирного неба вам.
