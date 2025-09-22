Андрій Джеджула показав маленьку донечку та як з дружиною мило вітав її з третім місяцем життя

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

Український телеведучий Андрій Джеджула розповів про маленьке свято у родині.

Сьогодні, 22 вересня, наймолодшій донечці шоумена Емілії виповнилося три місяці. Родина привітала дівчинку імпровізованим фотосетом на заквітчаному тлі, де видніються її параметри, час і дата народження. Для такої особливої дати батьки одягли крихітку у боді з квітковим принтом і зазнімкували з тістечком. Щоправда, як і раніше, пара не показує обличчя Емілії. Знаменитість також показав щасливого себе поруч з донечкою, яка вже позувала у сукні та шкарпетках.

"Сьогодні єврейському народу виповнюється 5786 рік від дня створення світу, а нам сьогодні лише три місяці. Моя солоденька Емілі, лише Творець та доля дає місяці та роки життя! Бажаю тобі легкої долі, як я щодня прошу для всіх своїх дітей у Бога", — зворушив Джеджула.

Андрій Джеджула з донькою / © instagram.com/djedjula

У коментарях батька та доньку засипали вітаннями та компліментами.

Татова красуня.

Вітаю, Андрію, ще одна чарівна душа прийшла у цей світ завдяки вашій любові.

Яка ж крихітка, справжнє щастя.

Щастя та мирного неба вам.

