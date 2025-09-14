Андрій Джеджула показався з родиною за кордоном і відповів на закиди про свій виїзд під час війни

Андрій Джеджула з родиною / © instagram.com/djedjula

Український телеведучий Андрій Джеджула поїхав за кордон у відпустку.

Так, у своєму фотоблогу зірка поділився кадрами з родиною та розповів, що зараз вони в Італії. Судячи з фото, спочатку вони завітали до Пізи й зробили мальвоничу світлину на згадку. На знімках видно, як ведучий тримає маленьку донечку Емілію, поряд із ним – син Даніель від співачки Санти Дімопулос, а також старша донька Адель, яку за руку тримає загадкова дружина зірки. Обличчя коханої та маленької донечки шоумен закрив емоджі.

"Ми у Пізі. Не втрималися від усіх цих прибацаних фоток із підтримкою Вежі на Площі див! Вежа ще досі стоїть від 1173 року, хоча нахилилася вже на п'ять метрів, ще років з 200-300 у неї є", — підписав кадр Джеджула.

Андрій Джеджула з родиною / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

Згодом багатодітний батько опублікував ще декілька кадрів з елітного італійського курорту у Тоскані, де весело позував із двома донечками у купальниках на тлі моря. До слова, це стало першою подорожжю за кордон для наймолодшої двомісячної донечки зірки Емілії.

"Перше купання у морі Емілії. З татом, та взагалі. Дві мої наймолодші красуні, два сонечка, дві сестрички!" — поділився шоумен.

Андрій Джеджула з доньками / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з донькою / © instagram.com/djedjula

До слова, у коментарях під фото не обійшлося без гострих запитань. Підписники поцікавилися, як ведучому вдалося виїхати з країни під час війни. На що Андрій різко відповів: "На законних засадах у офіційну відпустку! Друже, ти тут у стіну упрешся, бо не там шукаєш!".

Допис Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

