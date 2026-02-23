Андрій Джеджула похрестив новонароджену доньку та на фото з таїнства вперше повністю її показав

Андрій Джеджула з донькою Емілією / © instagram.com/djedjula

Український телеведучий Андрій Джеджула похрестив новонароджену доньку від дружини, яку він ретельно приховує.

Емілії виповнилось вже вісім місяців. Тож, з нагоди особливої дати шоумен вирішив поділитися радісними новинами. Як виявилося, ведучий вже встиг похрестити донечку. Сталося це ще три місяці тому. Проте, як Андрій Джеджула й обіцяв, важливими подіями він ділиться із затримкою, аби якомога більше приватно насолодитися моментом.

Донька Андрія Джеджули Емілія / © instagram.com/djedjula

До речі, шоумен вже також опублікував ніжні фото з таїнства. На знімках ведучий припинив приховувати Емілію та вперше повністю її показав. На хрещенні донечка Андрія Джуджели була одягнена у біле вбрання. Цей радісний момент разом із батьком та сестрою розділив син шоумена Даніель.

"Нам 8 місяців, а от такою Емілі була 3 місяці тому, коли ми тебе похрестили. Цілодобового тобі Ангела-охоронця, донечка! Люблю тебе! Пізніше вже покажу актуальні фото моєї 8-ми місячної принцеси! Вибачте, але всі сімейні події я навмисно виставляю або із затримкою, або із блюром, а більшість взагалі залишаю у приватному сімейному альбомі!" – поділився ведучий.

Андрій Джеджула з донькою Емілією та сином Даніелем / © instagram.com/djedjula

Зазначимо, Андрій Джеджула є багатодітним батьком. Шоумен виховує сина Даніеля, якого йому народила співачка Санта Дімопулос. Також у ведучого від колишньої дружини Юлії Леус є донька Адель. У червні 2025-го шоумен став багатодітним батьком. Нова дружина Андрія Джеджули народила йому доньку Емілію.

