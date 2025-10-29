Андрій Джеджула приголомшив дорослим виглядом 17-річного сина-копії від Санти Дімопулос

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

Український ведучий Андрій Джеджула приголомшив дорослим виглядом сина-копії від співачки Санти Дімопулос.

У родині шоумена важливе свято. Первісток знаменитості 29 жовтня святкує день народження. Даніелю виповнюється вже 17 років. Звичайно ж, Андрій Джеджула публічно привітав спадкоємця зі святом. Ведучий поділився їхніми спільними фото в Instagram, на яких просто неможливо не відмітити схожість сина з батьком, адже Даніель – просто копія шоумена.

"Не помітив, як це сталося, але ти вже скоро будеш вище за мене! Мужній, розумний, добрий, сильний, харизматичний, потужний та просто неймовірний на радість усіх нас, твоїх рідних, усієї моєї родини без виключення! Друже мій, братанчик, синуля, кєнтуля! Я тебе завжди любив і буду любити у будь-яких обставинах! Ти моя гордість і надія!" – звернувся до сина шоумен.

Син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула показав, як вітав Даніеля зі святом. Так, свій день народження юнак зустрів із батьком. Поруч із ним були сестри, а також дружина тата. Вони підготували для Даніеля сюрприз- святкове тістечко зі свічками у вигляді цифри 17, а також повітряні кульки та ковпаки іменинника.

"Як і завжди у цей день, як і у кожний, я молю Бога, щоб дав тобі легкої долі, щоб усі випробування були тобі під силу з легкістю долати, щоб ти виріс з правильними принципами та жив із чистою совістю, щоб тебе оточували вірні друзі, було міцне здоров'я і нарешті настав мир і твоя Батьківщина була вільна і квітуча, з купою можливостей для тебе і нашого народу!" – привітав сина ведучий.

Андрій Джеджула з дружиною та сином від Санти Дімопулос / © instagram.com/djedjula

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула разом із сином потренувався на полігоні. Ведучий просто підкорив вправною стрільбою.