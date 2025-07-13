Андрій Джеджула розповів про стосунки з сином від Дімопулос, який живе з ним: "Непростий період"

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

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Український ведучий Андрій Джеджула розповів про стосунки з сином від співачки Санти Дімопулос.

Торік 16-річний Даніель переїхав жити до батька до України. Андрій Джеджула говорить, що за цей час життя сина змінилося. Зокрема, він тепер має змогу частіше проводити час із сестрами, бабусею та іншими родичами. Окрім того, Даніель обзавівся новими друзями. Разом із тим у сина шоумена з'явилися різні обов'язки, заняття та навантаження. Тим не менш, юнак насолоджується своїм перебуванням в Україні.

"Рік тому до мене приїхав з-за кордону мій син Даніель і залишився жити зі мною в Україні, яку він любить всім серцем! Тут у нього тепер купа друзів, купа нових обов'язків, занять, різних навантажень, а ще чудова бабуся (мамина), спогади про дідуся і бабусю небожителів (моїх) і купа місць, які про них нагадують! Ще дві сестри, двоюрідний брат, тітка, дядько, друг в особі моєї дружини та безліч турботливих родичів і наставників!" – говорить шоумен.

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Андрій Джеджула з сином від Санти Дімопулос / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула говорить, що в них із сином чудові стосунки. Тим не менш, Даніель нині підліток і в нього перехідний вік. Звичайно, складнощів не уникнути. Шоумен зізнається, що іноді спільну мову нелегко знайти. Проте вони завжди йдуть на зустріч одне одному і, якщо й виникають негаразди, то долають їх. Єдине, про що нині мріє шоумен, так це те, аби в Україні закінчилася війна, і його діти жили під мирним небом.

"Відверто скажу, що це непростий період 16 років і не завжди легко знайти спільну мову батькам, але шукаємо і знаходимо! Люблю тебе, сину, і мрію, щоб якомога швидше тобі та твоїм ровесникам, а також іншим дітям країни повернули дитинство, вкрадене війною", - додав шоумен.

Нагадаємо, торік Андрій Джеджула долучився до добровольчого корпусу та захищає тепер небо від ворожих безпілотників. Нещодавно ведучий показував, як під час обстрілу Києва збивав "Шахеди".