Андрій Джеджула у військовій формі потренувався з сином на полігоні і підкорив вправною стрільбою
Сімейство почало вихідні з фізичної підготовки.
Український ведучий Андрій Джеджула поділився кадрами зі свого дозвілля з сином Даніелем.
У фотоблогу зірка поділився з фанами, як з підрослим 16-річним сином час проводить на вихідних. Так, на кадрах Андрій у військовому камуфляжі попозував з сином у схожому образі на полігоні. Ведучий розповів, що час від часу виїздить з хлопцем потренуватися на полігон. Разом сімейство тренувалося спритності зі зброєю й продемонтсрувало свої вміння.
«Суботнє тренування з сином Даніелем в розпалі», — написав зірковий батько.
У коментарях юзери потішилися за Джеджулів і поставили ведучого у приклад справжнього батька.
Який молодець! Час батька з сином
Це найкращі ранки, коли ось так з сином
Ви — приклад справжнього батька
До слова, Даніель народився у цивільному шлюбі Андрія Джеджули та Санти Дімопулос. Співачка нині проживає за кордоном, а їхній спільний син, якому незбаром виповниться 17 років — з татом у Києві. Колишні чудово ладнають між собою та спілкуються щодо виховання нащадка. Днями раніше Санта ділилася, як ставиться до самостійного життя сина у такому юному віці.
