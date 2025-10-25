ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Андрій Джеджула у військовій формі потренувався з сином на полігоні і підкорив вправною стрільбою

Сімейство почало вихідні з фізичної підготовки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Джеджула з сином

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

Український ведучий Андрій Джеджула поділився кадрами зі свого дозвілля з сином Даніелем.

У фотоблогу зірка поділився з фанами, як з підрослим 16-річним сином час проводить на вихідних. Так, на кадрах Андрій у військовому камуфляжі попозував з сином у схожому образі на полігоні. Ведучий розповів, що час від часу виїздить з хлопцем потренуватися на полігон. Разом сімейство тренувалося спритності зі зброєю й продемонтсрувало свої вміння.

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

Син Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

Син Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

Син Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

Син Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

«Суботнє тренування з сином Даніелем в розпалі», — написав зірковий батько.

У коментарях юзери потішилися за Джеджулів і поставили ведучого у приклад справжнього батька.

  • Який молодець! Час батька з сином

  • Це найкращі ранки, коли ось так з сином

  • Ви — приклад справжнього батька

До слова, Даніель народився у цивільному шлюбі Андрія Джеджули та Санти Дімопулос. Співачка нині проживає за кордоном, а їхній спільний син, якому незбаром виповниться 17 років — з татом у Києві. Колишні чудово ладнають між собою та спілкуються щодо виховання нащадка. Днями раніше Санта ділилася, як ставиться до самостійного життя сина у такому юному віці.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська показала корисний подарунок від доньки та як опановувала новий агрегат вдома.

Дата публікації
Кількість переглядів
211
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie