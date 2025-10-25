Андрій Джеджула у військовій формі потренувався з сином на полігоні і підкорив вправною стрільбою

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

Український ведучий Андрій Джеджула поділився кадрами зі свого дозвілля з сином Даніелем.

У фотоблогу зірка поділився з фанами, як з підрослим 16-річним сином час проводить на вихідних. Так, на кадрах Андрій у військовому камуфляжі попозував з сином у схожому образі на полігоні. Ведучий розповів, що час від часу виїздить з хлопцем потренуватися на полігон. Разом сімейство тренувалося спритності зі зброєю й продемонтсрувало свої вміння.

Андрій Джеджула з сином / © instagram.com/djedjula

Син Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

Син Андрія Джеджули / © instagram.com/djedjula

«Суботнє тренування з сином Даніелем в розпалі», — написав зірковий батько.

У коментарях юзери потішилися за Джеджулів і поставили ведучого у приклад справжнього батька.

Який молодець! Час батька з сином

Це найкращі ранки, коли ось так з сином

Ви — приклад справжнього батька

До слова, Даніель народився у цивільному шлюбі Андрія Джеджули та Санти Дімопулос. Співачка нині проживає за кордоном, а їхній спільний син, якому незбаром виповниться 17 років — з татом у Києві. Колишні чудово ладнають між собою та спілкуються щодо виховання нащадка. Днями раніше Санта ділилася, як ставиться до самостійного життя сина у такому юному віці.

