Андрій Джеджула вперше повністю показав нову дружину в обтислій сукні та щемливо звернувся до неї

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

Реклама

Український ведучий Андрій Джеджула на рідкісному фото показався з дружиною, яка народила йому третю дитину.

Шоумен поступово привідкриває завісу особистого життя. Цього разу він опублікував фото з дружиною, яку ретельно приховує. На знімку обраниця Андрія Джеджули була зображена в чорній обтислій вечірній сукні, яка зовсім не приховувала струнку фігуру. Поруч із нею стояв шоумен, який обіймав її за талію.

Щоправда, обличчя коханої ведучий заблюрив. Він зазначив, що зі скрипом у серці ховає красу обраниці, але його закохане серце не прикрити. Загалом завдяки їй знаменитість почувається коханим і насолоджується родиною, що сповнена поваги та любові.

Реклама

Андрій Джеджула з дружиною / © instagram.com/djedjula

До речі, фото з дружиною шоумен поділився з нагоди важливого свята. Річ у тім, що у його коханої день народження. Тож він адресував їй теплі та приємні слова з побажаннями і привітаннями.

“Я бажаю тобі отримувати за все добро в тисячі разів більше добра у відповідь на кожному кроці, бути щасливою, усміхненою, завжди максимально задоволеною в усіх сенсах і щоб від класних емоцій тебе розпирало і все навколо було легким, а всі справи були тобі в радість і не було б у тобі місця для суму та хандри! Ніколи!» — щемливо звернувся до дружини шоумен.

Зазначимо, торік Андрій Джеджула одружився і втретє став батьком. Кохану дружину, яка народила йому доньку, шоумен ретельно приховує. Також від попередніх стосунків він виховує сина й доньку.

Нагадаємо, раніше нардеп Василь Вірастюк показував ефектні фото молодшої на 11 років коханої. Також він висловився про їхні стосунки.

Реклама

Новини партнерів