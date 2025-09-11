Андрій Джеджула вперше показав свою дружину, яка народила йому третю дитину

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

Український телеведучий Андрій Джеджула вперше показав свою нову дружину, яка понад два місяці тому народила йому доньку.

Шоумен разом з усією родиною вирушив у відпустку. Компанію ведучому склали троє дітей, дружина, а також теща. Звичайно, сімейство зробило селфі всі разом в авто. Щоправда, обличчя дружини та тещі Андрій Джеджула не квапиться показувати, тож приховав їх смайликом.

Шоумен також поділився, що ця відпустка неабияк бажана. Річ у тім, що ведучий вже протягом шести років не наважувався на відпочинок. Тож, він взяв у друзів авто для сімох пасажирів, і вони вирушили у подорож. Щоправда, за словами ведучого, поїздка з двомісячною дитиною - це ще той виклик. Тим не менш, вони успішно дісталися до місця призначення і вже насолоджуються відпочинком.

Андрій Джеджула з сім'єю / © instagram.com/djedjula

"Зібрав всіх і поїхав у відпустку, в якій не був шість років! Вирішив, що поїду тільки разом з усіма. Ну, як відпустка, непростий виклик, коли є маленькі діти! Але все одно омріяна та довгоочікувана і в якийсь момент здавалось, що нереальна!" – поділився шоумен.

Зазначимо, Андрій Джеджула є багатодітним батьком. Ведучий виховує 16-річного сина Даніеля, якого йому народила співачка Санта Дімопулос. У шлюбі з блогеркою Юлією Леус на світ з'явилася донька Адель, якій зараз чотири роки. 22 червня цього року шоумен втретє став батьком. Нова дружина, яку знаменитість поки що приховує, народила йому доньку Емілі.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула розсекретив, що зробив пластичну операцію. Шоумен вже продемонстрував результат після реабілітації.