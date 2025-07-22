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Андрій Джеджула замилував фото з одномісячною донькою й публічно звернувся до дружини
Ведучий досі тримає матір своєї донечки у таємниці.
Український телеведучий Андрій Джеджула поділився з шанувальниками особливим святом у родині — його наймолодшій доньці Емілії 22 липня виповнився один місяць.
З цієї нагоди зірковий татусь опублікував зворушливу світлину в Instagram, де попозував з крихіткою на руках, яка солодко спала на його грудях. У своєму дописі Джеджула звернувся до донечки та дружини зі словами вдячності й любові.
"Нам сьогодні один місяць! Емілія, сонечко, з першим місяцем тебе, кохана, і тебе моя рідненька!" — замилував Андрій.
У коментарях фани привітали ведучого з такою чудовою датою та побажали донечці рости у мирній Україні.
Як швидко минув місяць, вітаю вас
Бажаю всім діткам України святкувати день народження в вільній країні під мирним небом
Вітаю найщасливішого тата з першим місяцем донечки. Ростіть щасливими та у вільній країні!
Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула повідомив про кардинальні зміни в особистому житті. Шоумен після заяви про народження донечки розповів про одруження та чому він приховує кохану.