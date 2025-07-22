Андрій Джеджула замилував фото з одномісячною донькою й публічно звернувся до дружини

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

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Український телеведучий Андрій Джеджула поділився з шанувальниками особливим святом у родині — його наймолодшій доньці Емілії 22 липня виповнився один місяць.

З цієї нагоди зірковий татусь опублікував зворушливу світлину в Instagram, де попозував з крихіткою на руках, яка солодко спала на його грудях. У своєму дописі Джеджула звернувся до донечки та дружини зі словами вдячності й любові.

"Нам сьогодні один місяць! Емілія, сонечко, з першим місяцем тебе, кохана, і тебе моя рідненька!" — замилував Андрій.

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Андрій Джеджула з донькою / © instagram.com/djedjula

У коментарях фани привітали ведучого з такою чудовою датою та побажали донечці рости у мирній Україні.

Як швидко минув місяць, вітаю вас

Бажаю всім діткам України святкувати день народження в вільній країні під мирним небом

Вітаю найщасливішого тата з першим місяцем донечки. Ростіть щасливими та у вільній країні!

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула повідомив про кардинальні зміни в особистому житті. Шоумен після заяви про народження донечки розповів про одруження та чому він приховує кохану.