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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1450
Час на прочитання
1 хв

Андрій Джеджула замилував фото з одномісячною донькою й публічно звернувся до дружини

Ведучий досі тримає матір своєї донечки у таємниці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Андрій Джеджула

Андрій Джеджула / © instagram.com/djedjula

Український телеведучий Андрій Джеджула поділився з шанувальниками особливим святом у родині — його наймолодшій доньці Емілії 22 липня виповнився один місяць.

З цієї нагоди зірковий татусь опублікував зворушливу світлину в Instagram, де попозував з крихіткою на руках, яка солодко спала на його грудях. У своєму дописі Джеджула звернувся до донечки та дружини зі словами вдячності й любові.

"Нам сьогодні один місяць! Емілія, сонечко, з першим місяцем тебе, кохана, і тебе моя рідненька!" — замилував Андрій.

Андрій Джеджула з донькою / © instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула з донькою / © instagram.com/djedjula

У коментарях фани привітали ведучого з такою чудовою датою та побажали донечці рости у мирній Україні.

  • Як швидко минув місяць, вітаю вас

  • Бажаю всім діткам України святкувати день народження в вільній країні під мирним небом

  • Вітаю найщасливішого тата з першим місяцем донечки. Ростіть щасливими та у вільній країні!

Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула повідомив про кардинальні зміни в особистому житті. Шоумен після заяви про народження донечки розповів про одруження та чому він приховує кохану.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1450
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