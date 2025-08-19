- Дата публікації
Категорія
Гламур
Андрій Джеджула зробив пластичну операцію на обличчі і похизувався результатом
Шоумен пояснив, чому наважився лягти під ніж пластичного хірурга.
Український телеведучий Андрій Джеджула зробив пластичну операцію.
Шоумен наважився лягти під ніж пластичного хірурга ще навесні, однак лише зараз, після завершення реабілітації, почав розповідати про це в Instagram. Ведучий говорить, що оскільки для його роботи важливо мати гарний вигляд, то він ретельно доглядає за обличчям. Однак є один момент, на який Андрій Джеджула не може впливати – верхні повіки, що нависають.
"Роки – вони беруть своє. Я вирішив трішки підшаманити верхні повіки. Оскільки я працюю на телебаченні, сцені і так далі, трохи важливо берегти якимось чином молодість. Я можу робити купу вправ з обличчям, я всім цим займаюся, у мене є вправи щоденні, але я точно нічого не можу зробити з повіками верхніми", - говорить шоумен на YouTube-каналі "DJEDJULA TV".
Тож, Андрій Джеджула наважився на блефаропластику – операцію, що корегує форму повік. Також шоумен показував, як минало хірургічне втручання. Загалом, операція була успішною. Деякий час ведучому не можна було займатися спортом, а також він носив сонцезахисні окуляри. Нині ж на свіжих фото знаменитості можна помітити результат пластичної операції.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Джеджула втретє став батьком. Шоумен уже показував фото з одномісячною донечкою, яку назвали Емілією.