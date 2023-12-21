Андрій Джеджула замилував фото з помітно підрослим сином-копією від Санти Дімопулос

Нині 15-річний Даніель гостює в батька в Києві.
Український телеведучий Андрій Джеджула показався зі своїм помітно підрослим сином Даніелем від співачки Санти Дімопулос.
Сімейний знімок шоумен опублікував у своєму Instagram. Джеджула на фото позував разом із сином в однакових білих футболка, на яких був напис: "Доброго вечора, ми з України!".
Ведучий зазначив, що 15-річний Даніель вже помітно підріс. За словами Джеджули, незабаром син вже наздожене його за зростом.
"Може ще рік і татові 192 см стануть не настільки й високими", - зазначив шоумен.
Підписники Андрія Джеджули почали залишати компліменти у коментарях під фото. Як зазначили фани знаменитості, син – це просто його копія: "Татова копія".
Нагадаємо, нещодавно син Андрія Джеджули з-за кордону приїхав до батька до України. Однак не всі користувачі привітали шоумена. Деякі юзери дорікнули ведучому, що в Україні зараз небезпечно, а він тим часом привозить сина. Даніель заступився за батька та відповів на критику.
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