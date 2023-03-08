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Андрій Джеджула довів до сліз зверненням до покійної мами та розчулив спільним фото

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
252
Час на прочитання
2 хв
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Андрій Джеджула довів до сліз зверненням до покійної мами та розчулив спільним фото

Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Рідної людини артиста не стало сім років тому.

Український ведучий та шоумен Андрій Джеджула зворушливо звернувся до покійної мами.

Зокрема, Катерини Олександрівни не стало рівно сім років тому. Восьме березня у шоумена асоціюється у жодному разі не зі святом, а з втратою найдорожчої людини. Джеджула також зізнався, що він припинив любити весну. У цю пору року ведучому неабияк складно, адже він постійно згадує про маму.

"Сьогодні той самий день коли ти пішла… пішла жити до мене в серце назавжди! Назавжди залишила свято 8 Березня тільки для себе, бо вся моя увага тільки тобі! Мам! Не буду брехати, я припинив любити весну і вже сім років недолюблюю її прихід, бо з відродженням і прокиданням всього живого прокидаються і мої спогади про 16:55, 8 березня 2016 року, про моє життя до і після!" – написав Джеджула.

Андрій Джеджула з покійною мамою / © instagram.com/djedjula
Андрій Джеджула з покійною мамою / Фото: instagram.com/djedjula

За словами ведучого, він ніколи не звикне до того, що поруч з ним немає мами. Утім, Джеджулу гріє думка, що рідна людина оберігає його.

"Людина може звикнути до будь-чого! Але без перебільшення скажу, що я довго звикав до життя без тебе і навряд чи до кінця звикну, але розуміння твого життя вічного і відчуття твоєї постійної присутності зігрівають мені душу! Ти людина з великим серцем, ти людина - турбота і ніжність, справедливість і гідність, почуття гумору, мудрість і розум, чуйність і уважність! Знаю, що ти любиш, відчуваю, що оберігаєш", - додав шоумен.

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Дата публікації
Перегляди
252
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