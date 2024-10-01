Андрій Джеджула натякнув на вступ до лав ЗСУ і розкрив, чим займатиметься

Також ведучий розповів, чому вирішив встати на захист України.

Український шоумен Андрій Джеджула натякнув, що планує вступити до лав ЗСУ.

Знаменитість у своєму Instagram поділився, що активно займається волонтерством, однак хоче бути ще більш корисним. Зокрема, за словами Джеджули, РФ збирається збільшити виробництво безпілотників. Тож, він не хоче сидіти на місці. Шоумен планує долучитися до захисту неба та збивати ворожі повітряні цілі.

"Я вирішив, що окрім волонтерської діяльності, благодійних аукціонів, я мрію ще в одному бути корисним нашому суспільству. Зважаючи на те, що путін заявив, що наступного року збільшить виробництво "Шахедів" в 10 разів, то я зрозумів, що нашій територіальній громаді буде необхідна допомога. Тому планую збивати "Шахеди", а перед тим щодня маю пройти курс молодого бійця", - поділився шоумен.

Андрій Джеджула заговорив про вступ до лав ЗСУ і розкрив, чим займатиметься

Наразі Андрій Джеджула проходить військові тренування та підготовку, які триватимуть два тижні. Після отримання відповідних навичок ведучий збирається долучитися до захисту неба від безпілотників.

"Найближчі два тижні тренування і підготовка! Планую захищати наше небо! Як думаєте, є шанс, що зіб'ю ворожий "Шахед?" – зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно комік Сергій Чирков долучився до лав ЗСУ. Вже відомо, де зараз служить гуморист.

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