Андрій Джеджула не спілкується з 14-річним сином через повномасштабну війну в Україні

Український шоумен Андрій Джеджула зізнався, що вже досить давно не бачився зі своїми дітьми.

Нині 14-річний син шоумена Даніель від ексдружини Санти Дімопулос перебуває у Франції з мамою, а дворічна донька Адель зараз у Румунії з другою ексдружиною шоумена Юлією Леус. Мами евакуювали дітей, проте, як зізнався Джеджула у програмі "ЖВЛ", від такої ідеї він не в захваті:

Санта Дімопулос з сином / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Ніхто зі мною не радився, жодного разу! У мене є і своя думка з цього приводу! Є дуже багато людей, які перебувають тут, в Україні. Вони не говорять про своє важке життя, за кордоном перебуваючи, і приймають те, що є. Ті реалії, з якими вони живуть, з якими вони зіштовхнулися. Не показують світлини з дорогих пляжів, вони живуть реальним життям тут!" – сказав шоумен.

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Ба більше, виявляється, шоумен не просто не бачиться, а й побив глеки зі своїм сином, 14-річним Даніелем:

"Дуже боляче, це болюче для мене питання, дуже болюче! Зараз деякий час не зідзвонююся з сином. У нас є там принципові суперечки стосовно деяких політичним питань. Я йому нагадую, що вони поїхали з мамою в перший день, і вони навіть не уявляють, що таке тут жити", - пояснив Джеджула.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Втратив шоумен будь-який зв'язок і з молодшою донькою. Як зізнався Андрій, він навіть не уявляє, коли зможе знову поцілувати малу. Джеджула й досі перебуває у стані особистої війни з її мамою.

Нагадаємо, не так давно Андрій Джеджула зворушливо звернувся до донечки, яку не бачив сім місяців, та показав фото з нею.

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