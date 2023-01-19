Андрій Джеджула оприлюднив емоційну переписку з ексдружиною Юлією Леус: "Мене назвали "ви*лядок"

Український ведучий та шоумен Андрій Джеджула оприлюднив переписку з його ексдружиною та матір'ю його доньки, однорічної Адель Юлією Леус.

Колишнє подружжя ніяк не може дійти згоди. Цього разу Джеджула повідомив, що його ексдружина зачепила його тим, що назвала "ви*лядком":

"Я, звичайно, звик вже за п'ять років до нескінченного лайна на свою адресу і давно вже ігнорую мою фатально помилкову колишню, але мене назвали "ви*лядок" - що є синонімом та гіперонімом до "народжений від б*яді" чи "нагуляний", "позашлюбний"! Що я міг чекати від людини, яка практично не вчилась, бо народила першу дитину у 15, тому і інтереси її тепер мені зрозумілі! Але це не виключає у людей елементарне виховання чи людяність! З якою у колишньої певно проблеми!" – написав у своєму Instagram Джеджула.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / Фото: instagram.com/djedjula

Ведучий захистив честь свої батьків і, зокрема, матері, які вже померли:

"Скажіть як має відреагувати людина, батьки якої від першого до останнього дня прожили разом у шлюбі, і обидва вже небожителі, мама якої більш ніж пів року лежала на збереженні свого єдиного сина, була найдобрішою і чемнішою людиною, яка допомагала сотням людей і на честь якої, була створена Благодійна Організація "Катюша", яка тільки з однієї Польщі привезла і передала допомоги більш ніж на 700 тис євро та побувала з гум місіями майже у всіх куточках України?" – додав Андрій.

Для перегляду фото і відео гортайте ліворуч

Він також показав останню переписку з Юлею і повідомив, що збирається звертатися до органів опіки:

"Змушений звертатися до Опікунської Ради, щоб боротися за права донечки отримувати всебічне виховання і від тата! Що є непохитним правом дитини" – пояснив Джеджула.

Андрій Джеджула з донькою / Фото: instagram.com/djedjula

Своєю чергою, Юлія Леус звинуватила ексчоловіка у тому, що він не цікавиться життям доньки і не виплачує аліменти.

Андрій Джеджула та Юлія Леус були на межі розлучення, коли народилася Адель / Фото: instagram.com/djedjula

Нагадаємо, що Андрій Джеджула та Юлія Леус вперше одружилися 2017 року. Втім, у серпні 2019-го пара розлучилася. Та вже 21 грудня 2019 року закохані одружилися вдруге. 25 лютого 2021 року у подружжя народилася донька Адель. Та вже тоді стосунки пари зійшли нанівець. Леус звинувачувала Джеджулу у тому, що він знущався над нею вагітною. Всі звинувачення Андрій заперечував. Згодом Джеджула звинуватив колишню у тому, що вона не дозволяє йому бачитися з донькою. Своєю чергою Леус запевняє, що Андрій зовсім не цікавиться життям доньки і не виплачує аліменти.

Читайте також: