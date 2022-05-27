Андрій Джеджула подав до суду на ексдружину та матір його однорічної доньки

Ексдружина шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус розповіла, що під час війни її колишній подав на неї до суду.

Юлія поділилася, що коли розпочалася війна, вона була вдома з однорічною донькою від Джеджули Аделіною. Втім, каже Леус, ексчоловік їй не зателефонував і не поцікавився, як вони.

Пізніше Юля сама зателефонувала ексдругій половині і він вивіз їх до себе на дачу, йдеться у "Зірковому шляху". Далі, пригадує Юлія Леус, вона виїхала за кордон. Але пробула там недовго і повернулася до України, до міста Хмельницький. І там на ексдружину Джеджули чекав сюрприз – від Андрія їй пришла повістка до суду.

Юлія Леус та Андрій Джеджула / Фото: facebook.com/ulyaleus

"Ось така він підла людина. Він же на мене подав до суду, обстоює честь та гідність. Нещодавно прийшла повістка, що 8 чи 9 червня мені до суду. Які у людини честь і гідність, якщо вона у війну на мене до суду подає?" – сказала Леус.

За словами Юлії, колишній так вчинив через те, що через суд хоче спростувати її слова про те, що Джеджула її бив, обзивав та знущався.

Юлія Леус та Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/djedjula

Для того, щоб піти до суду, Леус доведеться їхати до Києва:

"Минулого року я давала інтерв'ю, і він хоче так довести всім, що я в інтерв'ю говорила неправду. Довести, що він нібито мене не бив, не знущався, що він дуже добра людина, а я в ковід з маленькою дитиною просто так втекла надвір від нього", - прокоментувала Юлія.

Читайте також: