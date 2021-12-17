Андрій Джеджула подав до суду на свою колишню

Юлія також подала позов на ведучого.

Український шоумен Андрій Джеджула вперше розповів, що подав позов до суду на свою колишню – Юлію Леус.

До слова, чоловік хоче захистити свою честь та гідність. Він не збирається вимагати в Юлії моральну компенсацію. Втім, якщо екскохана зірки програє суд, то їй доведеться публічно вибачитися перед Джеджулою та написати, що всі її звинувачення були неправдивими.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / facebook.com/andrey.djedjula.3

"Я подав позов на захист честі та гідності. Ціна питання – 1 грн. Вона істерику влаштувала: "Ти на мати-одиначку подаєш". По-перше, вона не мати-одиначка – я нікуди не подівся, дитиною я займаюся. Якщо вона програє, то має виплатити мені 1 грн моральної компенсації. Усі витрати лежать на мені. У разі її програшу їй доведеться написати, що її звинувачення були неправдивими", – розповів ведучий "Зірковому шляху".

Втім, виявляється, що й Юлія подала позов на Андрія. Як говорить Джеджула, вона вимагає, аби він утримував її матеріально, поки доньці не виповниться три роки.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / facebook.com/andrey.djedjula.3

"В Instagram вона така самостійна, а тут на мене подала позов", - додав ведучий.

Зазначимо, що стосунки між Андрієм Джеджулою та його дружиною і матір'ю його дитини Юлією Леус погіршилися ще до народження доньки. У грудні минулого року між Андрієм та Юлею розгорівся конфлікт. Жінка на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня і звинуватила у цьому чоловіка. Пізніше у своєму Instagram Юлія розповіла, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався.

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