Андрій Джеджула подав до суду на свою колишню

Юлія також подала позов на ведучого.
Український шоумен Андрій Джеджула вперше розповів, що подав позов до суду на свою колишню – Юлію Леус.
До слова, чоловік хоче захистити свою честь та гідність. Він не збирається вимагати в Юлії моральну компенсацію. Втім, якщо екскохана зірки програє суд, то їй доведеться публічно вибачитися перед Джеджулою та написати, що всі її звинувачення були неправдивими.
"Я подав позов на захист честі та гідності. Ціна питання – 1 грн. Вона істерику влаштувала: "Ти на мати-одиначку подаєш". По-перше, вона не мати-одиначка – я нікуди не подівся, дитиною я займаюся. Якщо вона програє, то має виплатити мені 1 грн моральної компенсації. Усі витрати лежать на мені. У разі її програшу їй доведеться написати, що її звинувачення були неправдивими", – розповів ведучий "Зірковому шляху".
Втім, виявляється, що й Юлія подала позов на Андрія. Як говорить Джеджула, вона вимагає, аби він утримував її матеріально, поки доньці не виповниться три роки.
"В Instagram вона така самостійна, а тут на мене подала позов", - додав ведучий.
Зазначимо, що стосунки між Андрієм Джеджулою та його дружиною і матір'ю його дитини Юлією Леус погіршилися ще до народження доньки. У грудні минулого року між Андрієм та Юлею розгорівся конфлікт. Жінка на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня і звинуватила у цьому чоловіка. Пізніше у своєму Instagram Юлія розповіла, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався.
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