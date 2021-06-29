Андрій Джеджула подав заяву до поліції про зникнення дружини і крихітної доньки

Жінка намагалася убезпечити оточуючих від коронавірусу.
Пристрасті у родині шоумена Андрія Джеджули та його дружини Юлії Леус все ще киплять.
Так, жінка поділилася, що днями ведучий подав заяву до поліції про зникнення її та їхньої крихітної доньки Аделіни. Про інцидент Юлія розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram.
Леус пояснила, що на декілька днів з'їхала до іншої квартири, оскільки підхопила коронавірусі не хотіла заразити близьких людей. Джеджула ж поставився до ситуації вкрай серйозно.
"Я на декілька днів переїхала. Він мені не писав і не дзвонив і не запитував де ми. Мені зателефонували з поліції і сказали, що він заявив про мене як про зниклу безвісти з дитиною. Це при тому, що я була активною у соцмережі. Поліція, звичайно, посміялась і запропонувала його лікарю показати. А мені от цікаво, що живе в голові у цієї людини", - зазначила Юлія.
Зауважимо, що днями стало відомо про те, що дружина Андрія Джеджули Юлія підхопила коронавірус. При чому заразилася вона від свого свекра, який опинився в лікарні з COVID-19. Цікаво, що цю інформацію Юля дізналася з Instagram, хтось з підписників її про це повідомив. Рідні ж Юлії приховали від неї новину.