Андрій Джеджула подав заяву до поліції про зникнення дружини і крихітної доньки

Жінка намагалася убезпечити оточуючих від коронавірусу.

Пристрасті у родині шоумена Андрія Джеджули та його дружини Юлії Леус все ще киплять.

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Так, жінка поділилася, що днями ведучий подав заяву до поліції про зникнення її та їхньої крихітної доньки Аделіни. Про інцидент Юлія розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram.

Леус пояснила, що на декілька днів з'їхала до іншої квартири, оскільки підхопила коронавірусі не хотіла заразити близьких людей. Джеджула ж поставився до ситуації вкрай серйозно.

Юлія Леус / instagram.com/yla__yla

"Я на декілька днів переїхала. Він мені не писав і не дзвонив і не запитував де ми. Мені зателефонували з поліції і сказали, що він заявив про мене як про зниклу безвісти з дитиною. Це при тому, що я була активною у соцмережі. Поліція, звичайно, посміялась і запропонувала його лікарю показати. А мені от цікаво, що живе в голові у цієї людини", - зазначила Юлія.

instagram.com/yla__yla

Зауважимо, що днями стало відомо про те, що дружина Андрія Джеджули Юлія підхопила коронавірус. При чому заразилася вона від свого свекра, який опинився в лікарні з COVID-19. Цікаво, що цю інформацію Юля дізналася з Instagram, хтось з підписників її про це повідомив. Рідні ж Юлії приховали від неї новину.

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