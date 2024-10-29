Андрій Джеджула показався з сином-копією від Дімопулос і зворушливо привітав його з 16-річчям

Також шоумен показав, як його первісток змінювався з роками.

Український ведучий Андрій Джеджула повідомив про важливе свято в його родині.

Первісток шоумена від співачки Санти Дімопулос святкує день народження. Даніелю 29 жовтня виповнюється 16 років. Тож, з нагоди свята Андрій Джеджула опублікував архівні і свіжі фото з сином-копією. Шоумен показав, як його первісток змінювався з роками.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Окрім того, ведучий адресував синові теплі слова з привітаннями. Шоумен відмітив особливі риси характеру Даніеля. Також Джеджула побажав синові легкої долі. Тим часом шоумен пообіцяв синові бути поруч та в разі потреби підставити плече допомоги.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

"Ти - неймовірно щира, добра та відкрита душа, ти - розумний та кмітливий, талановитий та харизматичний, ти - веселий та цікавий! А ще мужній! І можна нескінченно говорити про твої чесноти, але є і за що отримати на горіхи. Але в 16 без цього ніяк! Ти тільки пізнаєш світ, але я вірю, що він буде у твоїх ніг і тобі відкриються всі двері! А я як батько завжди любив, люблю і буду любити тебе у всіх ситуаціях, абсолютно будь-якого!" – звернувся до сина шоумен.

Андрій Джеджула з сином / Фото: instagram.com/djedjula

Нагадаємо, нещодавно хореограф Грег Чапкіс вітав сина з 16-річчям. Також танцівник показував, як його первісток змінювався з роками.

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