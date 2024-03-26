Андрій Джеджула показався зі своїм підрослим 15-річним сином-красенем і розповів про його операцію

Зірковий батько з Даніелем показали, як провели день у Києві.
Український телеведучий Андрій Джеджула показався зі своїм помітно підрослим сином Даніелем від співачки Санти Дімопулос.
Так, хлопець приїхав до Києву з-за кордону, щоб провести час з батьком. Разом вони пішли гуляти столицею та насолоджуватися красою міста. Зокрема, завітали на Контрактову площу та наробили спільних фото. Ними 15-річний Даніель поділився у власному фотоблогу. У кадрі Джеджула з сином-копією позують у чорних худі й сонцезахисних окулярах. На їхньому тлі видніється знамените київське колесо огляду. До слова, Даніель з татом навіть встигли покататися на ньому й зробити декілька фото на висоті.
"Гарно проводимо час", - замилував підписом син Джеджули.
Окрім того, Андрій повів свого сина до українського ресторану, де вони насолодилися традиційними українськими стравами. Також у своїх сторіз 15-річний Даніель показав, як з татом побував на Хрещатику й Андріївському узвозі. І також наголосив на російській агресії, зробивши фото знищеної ворожої техніки.
День був насиченим, адже Джеджула також привіз свого сина до лікарні, де його оглядав лікар перед майбутньою операцією. Втім, подробиці телеведучий розголошувати не став.
Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова на атмосферних фото показала своїх трьох помітно підрослих дітей.
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