Андрій Джеджула показався зі своїм підрослим 15-річним сином-красенем і розповів про його операцію

Зірковий батько з Даніелем показали, як провели день у Києві.

Український телеведучий Андрій Джеджула показався зі своїм помітно підрослим сином Даніелем від співачки Санти Дімопулос.

Так, хлопець приїхав до Києву з-за кордону, щоб провести час з батьком. Разом вони пішли гуляти столицею та насолоджуватися красою міста. Зокрема, завітали на Контрактову площу та наробили спільних фото. Ними 15-річний Даніель поділився у власному фотоблогу. У кадрі Джеджула з сином-копією позують у чорних худі й сонцезахисних окулярах. На їхньому тлі видніється знамените київське колесо огляду. До слова, Даніель з татом навіть встигли покататися на ньому й зробити декілька фото на висоті.

Андрій Джеджула з сином прогулялися Києвом. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

Андрій Джеджула з сином прогулялися Києвом. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

Андрій Джеджула з сином прогулялися Києвом. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

"Гарно проводимо час", - замилував підписом син Джеджули.

Окрім того, Андрій повів свого сина до українського ресторану, де вони насолодилися традиційними українськими стравами. Також у своїх сторіз 15-річний Даніель показав, як з татом побував на Хрещатику й Андріївському узвозі. І також наголосив на російській агресії, зробивши фото знищеної ворожої техніки.

Андрій Джеджула з сином прогулялися Києвом. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

Андрій Джеджула з сином прогулялися Києвом. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

Андрій Джеджула з сином прогулялися Києвом. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

Андрій Джеджула з сином прогулялися Києвом. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

День був насиченим, адже Джеджула також привіз свого сина до лікарні, де його оглядав лікар перед майбутньою операцією. Втім, подробиці телеведучий розголошувати не став.

Андрій Джеджула з сином. Фото: Instagram Даніеля Джеджули

Нагадаємо, нещодавно Світлана Тарабарова на атмосферних фото показала своїх трьох помітно підрослих дітей.

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