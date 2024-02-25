Андрій Джеджула привітав доньку з 3-річчям та показав, якою була їхня остання зустріч

Український ведучий Андрій Джеджула повідомив про важливе свято в його родині. Донька знаменитості від ексдружини Юлії Леус святкує день народження.

Маленькій Аделіні виповнюється три роки. Тож, шоумен присвятив дівчинці допис в Instagram. Зокрема, він опублікував відео, де показав, якою була їхня остання зустріч. До слова, п'ять місяців тому шоумену нарешті вдалося побачитися з донькою та провести з нею час. Також ведучий адресував Аделіні теплі слова з привітаннями та побажаннями.

Андрій Джеджула розчулив кадрами з останньої зустрічі з 3-річною донькою

"Моє маленьке сонечко! Моя донечка, Аделічка! Вже три роки пролетіло від моменту, коли я вперше побачив тебе і закохався в мою крихітку від першої секунди, коли ти з'явилася на світ. Я люблю кожну клітиночку тебе, яку ще крихітною доглядав нарівні із будь-яким свідомим татом чи мамою! Я люблю твій сміх і непосидючість, твій гіперактивний норов, як і у твого старшого братика Дені. Твої бездонні невинні очі - це океан моїх почуттів!" – зазначив шоумен.

Андрій Джеджула побажав маленькій Аделіні, аби їй більше не доводилося переживати війну, аби вона завжди була щасливою та щоб доля дарувала лише приємні моменти.

Андрій Джеджула з донечкою / Фото: instagram.com/djedjula

"Я бажаю тобі, щоб більше ніколи ти не святкувала свій день народження через день після початку війни, щоб у твоєму житті не було слів: "війна", "смуток", "небезпека", "горе" та "розчарування". Я бажаю, щоб ти завжди була здоровою та щасливою. Будь чесною, доброю, розумною та слухняною! І нехай доля до тебе буде доброю, моя дитинко", - звернувся до доньки ведучий.

Шоумен, який бачив доньку востаннє п'ять місяців тому, поділився, що переказав кошти на подарунок та сподівається, що Аделіна його отримає.

Нагадаємо, в Андрія Джеджули з мамою його доньки Юлією Леус натягнуті стосунки. Колишньому подружжю не вдавалося домовитися щодо спільної опіки над Аделіною. Наприкінці минулого року суд виніс вирок, де задовольнив всі вимоги ведучого. Леус суддівське рішення просто шокувало.

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