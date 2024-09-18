Андрій Джеджула розчулив відео, як вперше за майже рік зустрівся з 3-річною донькою

Шоумену поталанило провести час з Адель у Варшаві.

Український ведучий Андрій Джеджула показав, як вперше за майже рік зустрівся з 3-річною донькою.

Шоумен не бачив Адель 10 місяців. Річ у тім, що він проживає в Україні, а дівчинка разом із мамою Юлією Леус у Польщі. Однак Андрієві Джеджулі випала можливість приїхати до Варшави, тож він не упустив нагоди, аби побачитися з донечкою та провести з нею час.

У своєму Instagram шоумен опублікував зворушливий ролик, як вперше за майже рік зустрівся з Адель. На відео Андрій Джеджула тримав маленьку донечку на руках, обіймав та ніжно цілував її у щічку. Як поділився ведучий, тієї миті він був неабияк щасливим.

Андрій Джеджула показав зворушливе відео, як вперше за 10 місяців зустрівся з донькою

"Нарешті доїхав до моєї маленької принцеси! Понад 10 місяців не бачив моє сонечко! У мене радості повні штани! Підлаштував квитки так, щоб мати змогу зустріти перед потягом мою доцю Аделічку у Варшаві!" – поділився ведучий.

Зазначимо, Андрій Джеджула виховує двох дітей. Від першої дружини, Санти Дімопулос, у шоумена є син Даніель, а від другої, Юлії Леус, - донька Адель.

Нагадаємо, нещодавно режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час показав свою 19-річну доньку. Знаменитість також розповів про навчання Лоліти.

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