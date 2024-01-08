Андрій Джеджула розчулив зверненням до покійного батька у роковини його смерті

Український телеведучий Андрій Джеджула вшанував пам'ять покійного тата.

Рідної людини знаменитості не стало два роки тому. У роковини смерті тата шоумен присвятив йому зворушливий допис. Андрій Джеджула розчулив словами про свого батька та відверто зізнався, що йому не вистачає поруч рідної людини.

"Два роки, як тебе неможливо обійняти та поцілувати, рівно як і почути поради, і поговорити. На Різдво Христове (за старим календарем) ти пішов на небо до мами! Саме тому мені зі зміною дати поки складно і знакових дат у мене стало просто вдвічі більше! Тату! Не вистачає тебе, правда, навіть у простих банальних справах, в яких ти був асом! До всіх рідні приходять за святковий стіл, а ти з нього фактично і пішов!" – розчулив ведучий.

Батько Андрія Джеджули / Фото: instagram.com/djedjula

Андрій Джеджула поділився, що втрата батька для нього була неабияк болісною. Однак шоумена втішає думка, що його рідна людина тепер перебуває в кращих світах.

"Ти мій спортивний наставник, лікар, критик, захисник, новатор і, звичайно, мізкопромивач (та куди ж без цього). Попри все, найкращий у світі тато та дідусь! Я люблю тебе всім серцем і лише думка про те, що ти вже з мамою та рештою наших родичів-небожителів у Бога, тішить мене", - поділився шоумен.

Нагадаємо, батька Андрія Джеджули не стало 7 січня 2022 року. Його життя забрала тяжка хвороба – рак мозку, який лікарі діагностували у березні 2020 року.

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