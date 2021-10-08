Андрій Джеджула шокував відео, на якому дружина на нього в істериці кричить з матюками

Андрій Джеджула шокував відео, на якому дружина на нього в істериці кричить з матюками

Шоумен вперше оприлюднив компрометувальний ролик.

Український шоумен Андрій Джеджула довгий час доволі лаконічно коментував привселюдний конфлікт з екскоханою та поки що дружиною Юлією Леус.

Та, врешті, чоловік вирішив розставити крапки над "і". Блогерці Ірині Маловіці Джеджула розповів, що й дружина часто дозволяла собі кричати на нього, використовуючи водночас нецензурну лексику.

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Як доказ своїх слів ведучий поділився відео, на якому Леус верещить на нього на кухні. Жінку розлютило те, що Джеджула запостив у сторіс свого Instagram відео, як загортає брудний підгузок їхньої спільної доньки.

"Ти взагалі хворий на голову? Вже гівно дитини викладає" Ти дебіл? Мені страшно з тобою дитину залишати! Ти хворе. Ти кінчений. Це ніхто не виставляє те, що ти виставляєш. Ти дебілоід тупорилий. Іди на х*й ", - каже на відео Юля.

Ця сварка була зазнімкована домашньою камерою відеоспостереження, про яку, за словами Андрія, у домі знали всі, враховуючи хатню робітницю.

Увага! Відео містить нецензурну лексику! Момент сварки дивіться з 22 хвилини

Після того, як Леус накричала на Джеджулу, вона вивезла маленьку доньку, яка у цей час спала у візочку, до кімнати. Телефон чоловіка вона кинула на підлогу. Шоумен додав, що такі ситуації могли відбуватися два-три рази на тиждень.

Зазначимо, що стосунки між Андрієм Джеджулою та його дружиною і матір'ю його дитини Юлією Леус погіршилися ще до народження доньки. У грудні минулого року між Андрієм та Юлею розгорівся конфлікт. Жінка на останніх місяцях вагітності потрапила до лікарні з загрозою викидня і звинуватила у цьому чоловіка. Пізніше у своєму Instagram Юлія розповіла, що Андрій підіймав на неї руку та морально знущався.

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