Андрій Джеджула вперше розповів про серйозну хворобу батька: "Складна у нас ситуація"

Андрій Джеджула вперше розповів про серйозну хворобу батька: "Складна у нас ситуація"

Володимиру Володимировичу 78 років.

Український шоумен Андрій Джеджула вперше розповів, що його батько тяжко занедужав.

До слова, Володимир Володимирович наразі лежить вдома. За ним постійно спостерігає доглядальниця. Дійшло до того, що батько може навіть не відреагувати на Андрія.

"Тато в мене тяжко хворий. За ним доглядає цілодобова доглядальниця. Реабілітологи працюють. Складна у нас ситуація. Він не кожного разу на мене реагує. Він мене впізнає, але не завжди починає зі мною говорити. Може бути десь у просторі", - розповів ведучий "Зірковому шляху".

Андрій Джеджула з батьком / instagram.com/djedjula

До слова, Володимиру Володимировичу 78 років. Андрій вирішив лікувати його вдома.

"Я сказав жодних лікарень та будинків пристарілих. Будемо тягнути лише в домашніх умовах. Дома і стіни лікують", - поділився знаменитість.

Зазначимо, цього року батько Андрія переніс тяжку форму коронавірусу.

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