Андрій Джеджула вперше висловився про розлучення ексдружини Санти Дімопулос: "Погана новина"

Український ведучий Андрій Джеджула вперше висловився про розлучення ексдружини, співачки Санти Дімопулос, із бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Шоумен зізнався, що час від часу спілкувався з Кучеренком у питаннях, що стосувалися Даніеля. За словами Джеджули, він з колишнім Санти чудово знаходив спільну мову. Щодо їхнього розлучення – то ведучий вважає це поганою новиною. Зокрема, синові доведеться звикати жити у новому середовищі та налагоджувати зв'язок з іншою людиною. Однак, Андрій Джеджула бажає Санті щастя, аби вона зустріла гідного чоловіка.

Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко / Фото: instagram.com/santadimopulos

"Я вважаю, що це погана новина. Мій син жив у середовищі, до якого звик, а зараз це все змінюється. Відверто хочу сказати, що я з чоловіком Санти дуже легко знаходив спільну мову. Ми спілкувалися з ним час від часу, коли вимагали цього якісь питання, пов'язані з сином. А зараз знову буде потрібно вибудовувати стосунки з кимось іншим, сину звикати", - розповів шоумен в інтерв'ю Oboz.ua.

Також ведучий відповів, чи спілкується із Сантою Дімопулос. За словами шоумена, тривалий час вони не контактували. Спілкуватися колишнє подружжя почало цього року. Як пригадав Джеджула, Санта сама з ним зв'язалася, аби обговорити питання, пов'язані з сином. Нині колишні підтримують зв'язок, але лише в тому випадку, якщо щось стосується Даніеля.

Андрій Джеджула з сином

"Так сталося, що впродовж років у нас не було жодних контактів. Зв'язок я тримав виключно з сином. У нього є картка, яка підв'язана до мого рахунку. Ми домовилися про суму, яку він має на місяць від мене на особисті витрати. А з його мамою ми почали спілкуватися 1 січня цього року. Вона сама мені написала з приводу питань, що стосувалися Даніеля. Але не можу сказати, що у нас нині тісне спілкування – розмови виключно про те, що є зоною інтересів сина. Ну так у принципі й має бути, я вважаю", - поділився шоумен.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Неля Шовкопляс розповіла про стосунки зі своїм чоловіком. Знаменитість перебувала на межі розлучення з коханим та не жила з ними разом.

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