Андрій Джеджула з рупором на мітингу біля МВС закликав зупинити знущання над тваринами

Телеведучий Андрій Джеджула взяв участь у мітингу з вимогою до поліції звернути увагу на знущання над тваринами, а також запобігти цьому.

Разом з зооактивістими та небайдужими громадянами шоумен вийшов з протестом до стін Міністерства внутрішніх справ України. Люди з плакатами закликали поліцію не закривати очі на злочини проти тварин та покарати усіх тих, хто цинічно поводиться з чотирилапими.

Джеджула очолив мітинг, взявши до рук рупор - ведучий висловив вимоги громадян до правоохоронців. Відео з пікету шоумен поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Відбувся мітинг біля будівлі МВС з приводу жорстокості суспільства до тварин і бездіяльності поліції у справах про катів тварин", - зазначив ведучий.

Як розповів після заходу ведучий, їм з активістами вдалося досягти певних результатів своєю акцією. Зокрема, вони домовилися створити спільну робочу групу з поліцією та правозахисними організаціями.

"Із позитива: Справа Прулуцьких катів активізувалася і на контролі (побачимо і перевіримо, на що все ж гаразд поліція). Домовилися створити спільну робочу групу з поліцією та правозахисними організаціями. Вперше побачив в дії поліцію - діалогу, яка максимально не стереотипно приємно спілкувалася і таки вела цей діалог! Заклики до відвідування мітингу переглянуло, лайкнуло, та репостнуло десятки тисяч у різних соцмережах", - розповів шоумен.

Андрій Джеджула біля стін МВС закликав припинити знущання над тваринами

Однак були і негативні моменти, за словами Джеджули. Більшість з них стосувалися можливості проведення мітингу та реакції високопосадовців на вимоги громадян. Проте на цьому, каже ведучий, вони не планують зупинятися.

"Рішення про дозвіл на проведення мітингу отримали за день (робочий), тому не мали можливості анонсувати захід активно. Звук поставити не дозволили, лише мегафон (начебто ми заважати будемо сусідам у робочий день і у робочий час). Суспільство знову показало, як "готове" підтримувати будь-яку ініціативу здебільшого з дивану! Високі чини МВС нас проігнорували та надіслали від себе представників (і на тому спасибі). Плани: провести мітинги біля ВРУ, Верховного Суду, Генеральної прокуратури!", - додав Джеджула.

Зазначимо, що телеведучий вже не вперше бере участь у таких заходах. Джеджула неодноразово закликав поліцію звертати увагу на злочини проти тварин і карати винних.

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