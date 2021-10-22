Андрій Джеджула заявив, що його дружина випивала та маніпулювала ним: "В Юлі прокидався демон"

Він говорить, що вони сварились тоді, коли дружина пила.

Український шоумен Андрій Джеджула здивував подробицями сімейного життя зі своєю екскоханою Юлією Леус.

В ефірі шоу "Не бреши мені" на телеканалі Live шоумен розповів, що Юлія не терпіла ніякої критики. Окрім цього, вона полюбляла випити. Як стверджує Андрій, вони сварилися в основному лише тоді, коли Юля вживала алкоголь.

Андрій Джеджула та Юлія Леус / instagram.com/djedjula

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"Мені раніше потрібно було звернути на це увагу. Ну перебрала дівчина. А Юля вміє перебрати. Коли Юля п'є, прокидається демон. 90% всіх сварок сталися тоді, коли Юля пила. Вона знаходить проблему з нічого, роздуває її, знаходить винного, ображається. А найстрашніше те, що вона починає маніпулювати", - заявив Джеджула.

Юлія своєю чергою повідомила, що її екскоханий сам нею маніпулював. Він постійно провокував її на сварки. Також він знімав її прихованою камерою.

"Він постійно мене провокував. Я лише одного разу помітила, як він дивиться на камеру. Я кричу на нього, ображаю його, а він мовчить. Я подумала, що це дивно, адже він і сам неодноразово і ображав мене, і посуду бив. Він це все знімав та погрожував, що покаже це", - говорить Юлія.

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