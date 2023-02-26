Андрій Джеджула зворушливо звернувся до донечки, яку не бачив сім місяців, та показав фото з нею

Український ведучий та шоумен Андрій Джеджула у день народження донечки звернувся до неї.

Зокрема, у своєму Instagram він адресував 2-річній Аделіні допис. Шоумен зазначив, що повномасштабна війна в Україні розділила їх. Нині він мусить боротися за можливість бачитися з нею. Утім, Джеджула не втрачає надії, що незабаром зможе знову спілкуватися з Аделіною.

"Страшне слово "війна" роз'єднала нас, лишила можливості бачитися! Тепер ми маємо боротися за існування українців як виду, нації, а я ще і за право бачитися та бути з тобою! Але світло рано чи пізно приходить на зміну темряві і одного разу все погане скінчиться для нас всіх, хто бореться та не опускає руки!" – зазначив Джеджула.

Андрій Джеджула з донечкою / Фото: instagram.com/djedjula

Шоумен у 2-річчя донечки, якої він не бачив два місяці, адресував їй чимало теплих слів з привітаннями.

"Я хочу побажати тобі, щоб цей світ був завжди по-дитячому з цікавістю повністю відкритий до тебе, як і ти до нього зараз! Щоб ніщо в твоєму житті не змінило твою світлу і чисту душу! Щоб ти була джерелом натхнення та гармонії для всіх навколо, а біля тебе були лише люди, які по-справжньому люблять тебе і цінують без будь-яких "але". Щоб ти була щасливою, здоровою, розумною, відвертою та життєрадісною дівчинкою! Моя Аделя, я люблю тебе від твого першого подиху і буду любити до останнього свого!" – звернувся до донечки Джеджула.

Зазначимо, Андрій Джеджула неодноразово звинувачував ексдружину Юлію Леус, що вона перешкоджає його спілкуванню з донькою. За словами ведучого, від початку повномасштабної війни колишня не дає йому бачитися з Аделіною. Тож, аби вирішити це питання, Джеджула звернувся до органів опіки.

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