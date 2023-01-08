Андрій Джеджула зворушливо звернувся до покійного тата та показав архівне фото з ним

Ведучий Андрій Джеджула вшанував пам'ять покійного тата у роковини його смерті.

Як розповів шоумен, йому складно було усвідомлювати, що його батька не стало, а тим більше на таке велике свято, як Різдво. Утім, розмова зі священним допомогла Джеджулі впоратися із переживанням та горем.

"Сьогодні рівно рік як не стало тата! Складно було усвідомити, як Боженька призвав тата, неймовірного життєлюба, на Різдво у такий Святий День! І лише священник однією своєю фразою дав мені "заспокійливе": "…а ти думаєш Бог усіх на Свій День Народження запрошує!?". Відтоді це зігріває мені душу глибокою вірою у те, що у моїх батьків-небожителів там все гаразд і вони мої Ангели Охоронці! Щодня молюся за вас, як і ви за мене!" – розчулив ведучий.

Також Джеджула показала архівне чорно-біле фото з татом, на якому ще зовсім маленьким зображений із Володимиром Володимировичем.

Ще зовсім маленький Андрій Джеджула з татом / Фото: instagram.com/djedjula

"Папуль, я люблю тебе, і тебе, як і мами, мені реально не вистачає! Привітайте Нашого Боженьку з Днем Народження!" – розчулив зверненням до тата Андрій Джеджула.

Нагадаємо, тата ведучого не стало на Різдво рік тому. Як розповів Джеджула, життя рідної йому людини забрав рак мозку, а також ускладнення, спричинені коронавірусом.

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