Андрій Федічник після розлучення з Денисенко заговорив про нові романи і чи вважає себе "аб’юзером"

Український актор Андрій Федінчик, який нещодавно скандально розлучився з Наталкою Денисенко, відверто заговорив про особисте життя після розриву.

Нині артист не приховує, що увага з боку прихильниць до нього значно збільшилася. Проте поки що він свідомо обрав бути холостяком і відмовляти на пропозиції познайомитися. За словами Федінчика, у цей період його не приваблює навіть просте спілкування з новими дівчатами.

«Серце вільне. Через публічне розлучення мені багато жінок пишуть в Instagram. Але зараз я не налаштований на стосунки взагалі. Тому відмовляю. Одна дівчина написала: „Ну я ж нічого конкретного не пропоную, давайте хоча б зустрінемося на каву, просто поп’ємо“. Я поки не налаштований», — підкреслив зірка у проєкті «55 за 5».

Водночас Андрій не виключає, що його майбутня обраниця може бути непублічною людиною і не мати стосунку до шоубізнесу. А говорячи про розлучення з Наталкою Денисенко, він зазначив, що переживав складний період, але з часом емоційний стан стабілізувався: «На душі був розпач, а зараз ситуація вирівнялася».

Окремо актор відповів на запитання, чи вважає себе аб’юзером. Федінчик чесно визнав, що в певних моментах дійсно міг поводитися неправильно. Оцінюючи себе як чоловіка, артист поставив собі «сім» за десятибальною шкалою.

Крім того, Андрій вперше розповів, що отримував пропозицію стати головним героєм нового сезону шоу «Холостяк». Проте від участі він відмовився. За словами актора, йому не близька концепція проєкту, адже він не розуміє формату побачень одночасно з десятком жінок.

