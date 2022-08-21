Андрій Федінчик показав, як привчає до спорту 4-річного сина: "Ми приклад для своїх дітей"

Актор Андрій Федінчик, який служить в лавах ЗСУ, похизувався досягненнями сина.

Загалом, знаменитість показав, як займається з Андрієм спортом. У своєму Instagram актор поділився, що коли вдома робить фізичні вправи, то його маленький син завжди приєднується до нього. Жодного разу Федінчик не змушував сина і навіть не просив, хлопчик завжди самостійно починає займатися спортом разом з татом.

І це, звісно, не може не тішити актора. Адже знаменитості приємно, що його 4-річних син бере з нього гарний приклад.

"Попрацювали з синочком. До речі, кожного разу, коли займаюсь спортом вдома, син приєднується самостійно! Я жодного разу його не запрошував! Просто йшов займатись, а потім приходив син і долучався. Я це до чого… Ми дійсно приклад для своїх дітей. І хоч я не завжди це враховую, та сподіваюсь, що він візьме від мене найкраще", - поділився Федінчик.

Окрім цього, актор показав відео, де робить відтискання. І маленький Андрійко також повторює за татом і не відстає від нього.

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