Андрій Федінчик у труні нецензурно вилаявся та попросив припинити лякати людей коронавірусом

Актор спантеличив відео.

Український актор Андрій Федінчик здивував епатажною витівкою.

У своєму Instagram знаменитість розмістив відео, де лежить у труні у ямі. Ролик він супроводив піснею Костянтина Ступіна – "Когда я умер". Наприкінці Федінчик встав та вилаявся: "Коронавірус йо**ний б**ть".

У дописі артист пояснив, що йому набридло дивитися жахливі новини про COVID-19 та попросив припинити лякати людей.

"Це якийсь капець! Більша частина новин про коронавірус! При чому у форматі "все погано, але буде ще гірше". Я все розумію, хвороба важка, я і сам важко перехворів, з двосторонньою пневмонією, і сатурація була нижче критичної і якби не гормони, то привіт стаціонар і кисень. Але ж навіщо вивалювати інфу в такій кількості? І так всі налякані цим коронавірусом вже до нестями. Хоч бери і вже лягай у ящик і закривай зверху кришку. Смутні часи… Тож пропоную запастися гумором і позитивним настроєм! А що ще лишається?" – написав зірка.

Втім, не усі фани схвалили такий гумор. Деякі користувачі злякалися, коли побачили Андрія у труні. "Андрюшо, ааа! Налякав", – написала Ольга Сумська.

Це чорний гумор, не треба так жартувати

Налякав

О, Боже, тільки не таке відео

А були юзери, які оцінили жарт: "Круто! Браво", "Ви молодець! В такій ситуації, напевно, це єдиний вихід", "Це жесть, але дуже смішно".

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