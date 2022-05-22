Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, став заслуженим артистом України

Український актор Андрій Федінчик, який вступив до лав тероборони, коли почалася війна, став заслуженим артистом України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він вручив нагороди та почесні звання українським культурним митцям у Національній опері України.

Цікаво, що нагороду отримала зіркова дружина Федінчика – Наталка Денисенко, оскільки Андрій наразі захищає українську землю від російських загарбників.

Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Також заслуженими артистами стали актори Афізе Касараєва, Ремзіє Тарсінова, Кирило Бондар та Олег Савкін.

Почесні звання "Народний артист України" отримали Олександр Олексієнко та Кирило Стеценко.

А відома акторка Олеся Жураківська отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Нагадаємо, Юрій Горбунов поділився новою серією російського мультсеріалу "Масяня". У ньому автор багатосерійного мульфільму Олег Куваєв показує, як Масяня говорить з дітьми про те, що відбувається у Росії.

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