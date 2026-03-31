Андрій Федінчик після повернення з фронту приголомшив своїми витратами на життя

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Реклама

Український актор Андрій Федінчик відверто розповів, скільки грошей йому потрібно щомісяця та які має основні витрати.

Артист не приховує: фінансове навантаження у нього чимале. Йдеться не лише про власні потреби. Значну частину доходу він змушений одразу віддавати. У його відповідальності — кілька близьких людей. Зокрема, він допомагає тітці з інвалідністю, а також підтримує родину.

«Якщо я зараз скажу суму, яка мені потрібна, всі скажуть, що зажрався, просто в мене є інші потреби, обов’язкові гроші, які я отримую, але не бачу, бо маю віддати. За маму, за сина, за тітку-інваліда, я їй допомагаю. У мене збирається велика сума, яку мушу віддавати кожного місяця, і плюс мені, і плюс бензин, самі знаєте які зараз ціни. Та й виходять великі гроші», — поділився Федінчик у блозі Ангеліни Пичик у Instagram.

Реклама

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

За словами актора, витрати значно перевищують стандартні уявлення про комфортний дохід. Він визнає: навіть суми, які багатьом здаються високими, для нього — лише базовий рівень.

«Так, точно більше. Дві-три тисячі доларів — це мінімум», — уточнив Андрій.

Артист пояснює, що через такі обставини не завжди відчуває власний заробіток. Частина грошей одразу йде на обов’язкові витрати, які він не може ігнорувати.

