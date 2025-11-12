Андрій Федінчик після звільнення із ЗСУ показався на реабілітації: ексдружина Денисенко відреагувала

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

Український актор Андрій Федінчик показався на реабілітації після того, як на початку осені його звільнили з лав ЗСУ.

Так, артист ще під час служби у війську переніс операцію на спині. Наприкінці минулого року Андрію розширили отвір між хребцями та вставили титанові імпланти. Та зараз актор, якого визнали непридатним для повернення до ЗСУ, приїхав до Житомира. Місцева студія запросила його для спеціального тренування, яким вона поділилася в Instagram.

На кадрах Федінчик у спеціальному корсеті під наглядом тренера виконує низку вправ. Це виявилося непросто для зірки, оскільки під час фізичного навантаження відбувалася електроміостимуляція. Таким чином, за словами студії, відновлення колишнього бійця має проходити значно швидше.

Допис з Андрієм Федінчиком і коментар Наталки Денисенко / © instagram.com/xwave_zhytomyr

Цікаво, що під кадарми колишня дружина Андрія Федінчика — акторка Наталка Денисенко — дала зрозуміти, що пишається його прогресом у лікуванні. Так, у коментарях вона залишила декілька емоджі у формі долонь, що аплодують, та вподобала допис студії.

Нагадаємо, Андрій Федінчик незадовго після розлучення з колегою Наталкою Денисенко запідозрив її у зрадах з манекенником Юрієм Савранським. А нещодавно акторка й справді спровокувала чутки про свій роман з тим чоловіком. Разом вони відвідали концерт Артема Пивоварова у Києві.