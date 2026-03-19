Андрій Федінчик після звільнення з ЗСУ зізнався, як минає його реабілітація
Зірка поступово повертається до знімань у кіно, але є нюанс.
Український актор Андрій Федінчик розповів про своє життя після звільнення з ЗСУ торік.
Підставами непридатності для служби стали проблеми зі спиною. Ще 2024 року під час служби військовий переніс операцію. Тоді хірурги розширювали отвір між хребцями і вставляли пластини. Повернувшись до цивільного життя, Андрій розповів про нові знімання у кіно.
Проте все ж минулі проблеми зі здоров’ям дають про себе знати. Федінчик наголошує, що реабілітація триває. Тож зараз він під наглядом спеціалістів виконує низку вправ для полегшення самопочуття і продовження кар’єри.
«Я постійно маю займатися. Тому що, на жаль, трошки запускаєш — починається десь оніміння. Десь тебе починає накручувати, ниття м’язів з’являється. Цим треба займатися постійно. Якщо в формі себе тримаєш, то воно й по-іншому відчувається», — зізнався актор в інтерв’ю blik.ua.
Також у артиста з’явилося більше часу для сина Андрійка-молодшого. Хлопчикові вже вісім років. Федінчик каже, що час від часу спілкується з його мамою Наталкою Денисенко для вирішення питань виховання і розвитку.
Нагадаємо, нещодавно зірка «Голосу країни» повідомив про мобілізацію. Марко Квітка після БЗВП розкрив, де саме служить.