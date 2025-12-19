ТСН у соціальних мережах

Гламур
189
1 хв

Андрій Федінчик пожалівся на проблеми зі здоров'ям і пояснив, що сталось

Через недугу артистові довелося змінювати робочі плани.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Федінчик

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Український актор театру і кіно Андрій Федінчик пожалівся на проблеми зі здоров'ям.

Невтішними новинами артист поділився в Instagram-stories. Знаменитість зізнався, що почувається не найкращим чином. За словами Андрія Федінчика, він занедужав. У подробиці актор вдаватися не став, але, вочевидь, він підхопив застуду.

Через проблеми зі здоров'ям акторі довелося змінювати робочі плани. Зокрема, він мав виступити в Рівному з виставою "Все можливо". Проте стан Андрія Федінчика не дозволяє йому цього зробити. Тож, на сцені артиста замінить інший актор, а саме Владислав Нікітюк.

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik

"Друзі, я вже третій день як прихворів. Думав, що встигну до вистави, але, на жаль… Так що сьогодні (19 грудня – прим. ред.) у Рівному замість мене гратиме Влад Нікітюк. Вистава від цього не погіршиться, я вам обіцяю", - зізнався актор.

Нагадаємо, ще у травні Андрій Федінчик розлучився з акторкою Наталкою Денисенко. Нещодавно ж артистка дала інтерв'ю, де також зачепила тему розриву з чоловіком та причини такого рішення. Після зізнань Наталки почався гучний скандал. Втрутилась навіть перша дружина Андрія Федінчика, яка стала на захист актора, а Денисенко звинуватила в брехні.

189
