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Андрій Федінчик прокоментував заручини ексдружини Наталки Денисенко з новим коханим
Наталка Денисенко виходить заміж вдруге. Колишній чоловік артистки Андрій Федінчик відреагував на це.
Український актор Андрій Федінчик відреагував на заручини ексдружини Наталки Денисенко з обранцем Юрієм Савранським.
Так, артистка днями оголосила, що виходить заміж вдруге. Коханий Наталки Денисенко освідчився їй під час відпочинку в Туреччині. Колишній чоловік акторки Андрій Федінчик у розмові з Сашком Гетьманом прокоментував її заручини. Артист різко відрізав, що його не стосується життя ексдружини.
Андрій Федінчик запевнив, що вони з Наталкою Денисенко спілкуються лише на ті теми, що стосуються їхнього спільного сина. Все інше — його не стосується. Тож, її заручини він не обговорював жодним чином.
«Ми не спілкуємося, окрім як про сина. Я не стежу за її життям, тому мене це не стосується. Ми не обговорюємо це. Це питання не піднімалось взагалі», — запевнив актор.
Зазначимо, Андрій Федінчик та Наталка Денисенко розлучились у травні 2025 року після восьми років шлюбу. Причину вони вказали «непримиренні розбіжності». Хоча подейкують, що пара розірвала стосунки через манекенника Юрія Савранського. Сам Андрій Федінчик раніше говорив, що Наталка Денисенко закрутила новий роман під час їхнього шлюбу. Про це він дізнався у січні 2025 року.